Чем помочь Донбассу

Волонтерство стало популярным в российском обществе трендом уже давно. Однако год назад с началом специальной военной операции деятельность волонтеров предстала в новой ипостаси. Если раньше занимающиеся благотворительностью активисты и представители бизнеса в значительной степени концентрировали свои усилия на помощи социально незащищенным слоям населения или, к примеру, животным, то теперь одной из важнейших задач волонтерского движения стала помощь российской армии и жителям новых регионов страны.

Такого рода задачи по логике вещей выходят для волонтеров на первый план, ведь в случае неудачного завершения СВО Россия может оказаться в столь тяжелой ситуации, что многие ставшие привычными институты благотворительности, например, приюты для бездомных животных, могут оказаться, мягко говоря, неактуальны. При этом очевидно, что в настоящее время помощь военным и гражданским на Донбассе должна оказываться осознанно. Иными словами, если есть желание помочь не только деньгами, то нужно четко понимать, что именно сейчас более всего там необходимо. С данным вопросом «Эксперт» обратился к представителям организаций, которые уже накопили достаточно большой опыт волонтерской деятельности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Чем помочь военным

Председатель партии «Зеленая Альтернатива», участник гуманитарной миссии с начала СВО Руслан Хвостов указал на то, что номенклатура помощи, востребованной нашими военными в зоне СВО, достаточно широка. Все зависит от конкретного подразделения, в которое идет помощь.

«В основном это дроны, различные улучшения, обвесы для оружия, которым пользуются солдаты, прицелы всевозможных типов — тепловизионные, ночного видения. На них идет самый большой запрос. Также большой спрос образовался на качественные аптечки и рюкзаки медика с наполнением. К примеру, недавно Общероссийский Народный фронт поставил их партию в подразделение “Эспаньола”, и это стало новшеством на фронте. Также нужны газовые баллоны и плитки, даже самодельные окопные свечи», — рассказал «Эксперту» Руслан Хвостов. Он добавил, что стабильный спрос среди солдат и добровольцев фиксируется на дополнительную броню. Ведь все хотят обезопасить себя по максимуму.

«Кроме упомянутой номенклатуры, важен и психологический момент. Многие солдаты очень высоко ценят, когда их поддерживают из дома. И сигналы из мирной жизни, письма с пожеланиями зачастую становятся приятной отдушиной от окопных будней. На самом деле, важна любая помощь, ибо на фронте любая вещь превращается в расходный материал. Дроны иногда сбивают, прицелы бьются, аптечки теряются. Далеко не все хорошо с транспортом, зачастую приходится постоянно вкладываться в ремонт личного, ибо не везде хорошо с дорогами», — констатировал Руслан Хвостов.

Чем помочь гражданским

Между тем, помогать необходимо не только военным, но и гражданскому населению. Особенно — на освобождённых прифронтовых территориях. Учитывая, что на дворе стоит холодное время года, местами ситуация там близка к настоящей гуманитарной катастрофе. Председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Руспомощь» Дмитрий Исаенко в беседе с «Экспертом» привел общий перечень наиболее востребованного в данном контексте.

«В первую очередь — это нагревательное оборудование. Для помещений, где нет электричества — газовые тепловые пушки разных мощностей. Где электричество есть — подойдут пушки электрические, а также электрические нагреватели. Желательно, конвекторные батареи мощностью до одного киловатта. Также нужны дровяные печки-буржуйки с дополнительным коленом для вывода трубы из жилого помещения. Это называется коаксиальной системой. Нужны фонарики — на батарейках или заряжаемые при помощи рук. Востребована пленка высокого давления (ПВД) хорошего качества без запаха для закрытия разбитых окон. Кроме того, нужны теплые вещи — носки, куртки, термобелье, мужские кальсоны, женские леггинсы, шапки, варежки, перчатки. Очень нужны теплые одеяла. Люди нуждаются в продуктах питания — всех видах круп, макаронах, муке, тушёнке, сырокопчёной колбасе-нарезке с большими срокам хранения, рыбных консервах, но не из мороженной рыбы, а сделанных в море. Детям нужны сладости — зефир, конфеты. Еще — яблоки, апельсины, зеленые бананы, чтобы их довезти. Наиболее востребованные лекарства — противопростудные, детские и взрослые антивирусные, ушные капли», — перечислил Дмитрий Исаенко.

По его словам, во многих прилегающих к зоне соприкосновения сторон районах имеются серьезные проблемы с водой, которую тоже можно направлять в качестве гуманитарного груза.

Остается добавить, что тем, кто готов принять финансовое участие в проводимых активистами и волонтерскими организациями сборах, следует быть внимательнее. С первых месяцев СВО в сети работает много мошенников (в том числе и с украинской стороны), которые порой напрямую обращаются к россиянам по электронной почте или посредством личных сообщений в социальных сетях, и, прикрываясь названием какой-либо известной благотворительной организации или даже воинского подразделения, а иногда выступая от имени реально существующих известных людей, и призывают скинутся на «благое дело». Но на практике большинство настоящих сборов проводится централизовано, рассылки по электронке или в соцсетях в качестве инструмента здесь не используются. Таким образом прежде, чем перевести на что-либо деньги, стоит внимательно проверить подлинность той или иной акции.