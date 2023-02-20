Глава МИД ФРГ заявил, что ближайшие недели станут решающими для Киева

По мнению министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предстоящие недели будут играть крайне важную роль для Украины.

«Я считаю, что ближайшие недели станут весьма решающими для Украины», — заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства в интервью Bloomberg. При этом он пояснил, что период, о котором идет речь, не будет решающим в контексте всего конфликта.

Чиновник сослался на заявления председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США

Марка Милли, согласно которым приоритетной задачей для Запада является обеспечение противовоздушной обороны Украины. «В течение трех месяцев нам необходимо добиться создания надежной, рабочей ПВО», — отметил Писториус.

Говоря о наращивании поставок вооружений Украине, глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что Берлину необходимо соблюдать «баланс» для того, чтобы сохранить уверенность в способности обеспечить собственную безопасность. «Что произойдет, если мы отдадим все Украине и не оставим ничего у себя на складах, что можно было бы восполнить в течение двух — 2,5 лет? Мы будем не в состоянии — у нас не будет ресурсов — защитить самих себя», — сказал министр.

Отвечая на вопрос относительно прогнозов по срокам завершения спецоперации, Писториус заявил, что делать какие-либо предположения об этом — все равно что «смотреть в хрустальный шар». «Я не знаю. Он может продлиться по меньшей мере два-три года... или может завершиться в ближайшие месяцы», — заявил Писториус.