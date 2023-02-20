Импорт российской нефти Индией поставил рекорд

Импорт российской нефти Индией достиг в январе этого года нового рекорда — 1,4 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters, ссылаясь на данные из торговых источников. Он вырос на 9,2% по сравнению с декабрем 2022 года.

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По итогам января, Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в страну, продолжая теснить Ирак и Саудовскую Аравии. В январе на российскую нефть пришлось 27% из 5 млн баррелей, которые импортировала Индия, находящаяся на третьем месте в мире по объему потребления «черного золота».

Импорт нефти Индией обычно растет в декабре и январе. Это связано действиями государственных нефтеперерабатывающих заводов, стремящихся выполнить годовые производственные планы, установленные правительством. Но ранее они редко покупали нефть из РФ, в связи со сложной логистикой.

Западные антироссийские санкции радикально изменили ситуацию. Тем не менее по итогам апреля-января (первых десяти месяцев индийского финансового года), Ирак все еще продолжал оставаться крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Россия сейчас вышла на второе место, вытеснив Саудовскую Аравию на третье.

При этом данные, собранные Reuters, показали, что увеличение закупок в России уже привело к снижению доли Ближнего Востока в индийском импорте нефти до рекордно низкого уровня — 48%. А доля поставок в Индию стран-членов ОПЕК упала до наименьших значений в истории.

