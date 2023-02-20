Как 10 млн автомобилей: академик оценил вред от выброса метана с «Северных потоков»

Выбросы метана, произошедшие в результате диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», по ущербу окружающей среде можно сравнить с выбросами от эксплуатации 10 млн автомобилей в течение 20 лет. Об этом заявил вице-президент РАН, доктор химических наук Степан Калмыков на экспертном совете комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

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«Это около 0,4 млн тонн, прежде всего, метана, в течение 5-6 дней. Если сравнивать, то это примерно соответствует по парниковому эффекту использованию 10 млн машин в течение 20 лет… Это примерно две трети годового потребления и эмиссии газа Данией. Это примерно 1,5% всего того, что производят США в плане эмиссии. И это примерно 7% от всех выбросов метана естественных, не считая Арктики», — цитирует «Прайм» Калмыкова.

Академик подчеркнул, что выбросы метана могли повлиять также на животный и растительный мир Балтики. Кроме этого, по его словам, в регионе, где проложены газопроводы, имеются старые захоронения различного оружия, в том числе химического, и любая дестабилизация морского дна может привести к серьезным последствиям. Но пока ничего критического с этими опасными захоронениями не произошло, отметил известный ученый-радиохимик.

Диверсии на подводных трубопроводах в Балтийском море произошли 26 сентября 2022 года.

