Холдинг VK консолидировал платформу «Учи.ру», выкупив 75% за 8,7 млрд рублей

Интернет-холдинг VK выкупил 75% онлайн-сервиса «Учи.ру», став таким образом единственным владельцем образовательной платформы.

Сумма сделки составила 8,7 млрд руб., указывается в сообщении компании; информация о продавце не раскрывается.

Уточняется, что сделка должна усилить позиции интернет-корпорации в сегменте дополнительного школьного образования.

«Учи.ру» — крупнейший российский образовательный онлайн-сервис, им пользуются более 12 млн учащихся, 6 млн родителей и 800 тыс. педагогов. На базе платформы работает школа онлайн-репетиторов «Учи.Дома», образовательный портал «Учи.Ответы», а также сеть офлайн-кружков и центров «Учи.ру» по программированию, математике и английскому языку.

Компания VK приобрела 25% «Учи.ру» в конце 2020 года, тогда холдинг заплатил 3,75 млрд руб., получив возможность доведения доли до контрольной через опцион в 2022 — 2023 гг.

VK предоставляет услуги по образованию на всех этапах, от школьного до профессионального. В периметр холдинга, помимо «Учи.ру», входят, в частности, платформы Skillbox, GeekBrains и SkillFactory. Также интернет-холдинг развивает олимпиадное направление на собственной платформе All Cups.