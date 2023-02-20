Китай берет под контроль мировой рынок сжиженного газа

Неожиданный интерес Китая к долгосрочным контрактам на поставки сжиженного газа (СПГ) предвещает усиление его контроля за глобальным газовым рынком и усиление конкуренции за газ. Китайские компании вырвались далеко вперед по количеству долгосрочных контрактов, позволяющих контролировать газовый рынок на десятилетия вперед. На них, по данным BloombergNEF, приходится приблизительно 15%. Они также стали главными посредниками на рынке и часто перепродают газ, который по разным причинам оказался не нужен. Конечно, Пекин уделяет повышенное внимание не только газу, но и другим видам сырья, начиная от меди и заканчивая редкоземельными металлами. Что касается СПГ, то контроль над ним имеет не только плюсы, но и минусы. С одной стороны, контроль даст Поднебесной стабильность в волатильные годы, но с другой, он может снизить поставки на глобальный рынок и повысить цены на газ.

«Китай быстро переходит от просто крупнейшего импортера к более гибкой роли, позволяющей все больше влиять на глобальный рынок СПГ»,- говорится в ежегодном анализе рынка СПГ, подготовленном на прошлой неделе экономистами Shell.

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Влияние Китая на газовом рынке очень наглядно проявилось в прошлом году на пике энергетического кризиса, когда жесткие коноравирусные ограничения и высокие спотовые цены негативно отразились на потреблении газа второй экономики планеты и позволили перенаправить газовозы с СПГ туда, где он был нужен больше. К примеру, в ту же Европу, которая очень сильно боялась замерзнуть этой зимой и была готова платить за «голубое топливо» любые деньги.

«Если бы не низкий спрос на СПГ в Китае в 2022 году, то положение и на глобальном рынке газа, и с энергетической безопасностью Европы было бы сейчас намного хуже»,- цитирует аналитика Credit Suisse Group AG. Саула Кановича агентство Bloomberg.

Китай прошлом году перепродал, по данным ENN Energy, как минимум 5,5 млн тонн СПГ, что эквивалентно приблизительно 6% всего спотового рынка, и таким образом стал крупнейшим стабилизирующим поставщиком на мировом рынке. По данным BloombergNEF, КНР лидирует и в неофициальном соревновании по количеству контрактов с американскими газовиками после 2021 года. В прошлом году, к тому же, Sinopec подписал с Катаром одну из крупнейших долгосрочных сделок в истории газового рынка. Причем, это только начало «долгосрочного» сотрудничества китайских энергетических компаний с QatarEnergy. Кроме США и Катара, китайцы ищут газ и в других странах: в Омане, Малайзии и Брунее.

В текущем году поставки СПГ по долгосрочным контрактам, по прогнозам, увеличатся на 12%. Кстати, ситуация с наличием газа на рынках в этом году будет во многом зависеть от того, будет ли Пекин вообще перепродавать газ, как в прошлом году, и если будет, то как много он его продаст.

Очень много, конечно, будет зависеть от темпов и масштабов восстановления китайской экономики. Быстрое восстановление может спровоцировать очередной дефицит сжиженного газа и скачок цен. Не удивительно, что Международное энергетическое агентство (МЭА) считает Поднебесную «одним из главных внешних рисков» этого года. Пока, по крайней мере, не очень понятно, насколько восстановился спрос Пекина на СПГ.

Крупнейшие импортеры СПГ начали превращаться и в его продавцов не так уж и давно, лишь в последние десять лет. С появлением на рынке новых поставщиков типа США и распространением торговых площадок появилась возможность перепродавать купленный газ, когда снижался внутренний спрос на него.

Главным продавцом СПГ долгие годы была Япония, которая много лет была и главным его импортером. В прошлом году Токио вернул статус главного импортера, но в этом скорее всего опять уступит его Китаю. Очевидно, что именно для этого такие китайские энергетические гиганты, как PetroChina и Sinopec в последние годы открыли десятки торговых представительств по всему свету.

