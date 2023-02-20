«Не время праздновать победу»: ситуация с газом для Европы будет тяжелой

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль вновь выступил в роли Кассандры и предупредил о возможной нехватке энергоносителей и энергии зимой 2023-24 годов. Свой пессимистичный прогноз он объяснил тем, что на рынок в этом году поступит относительно мало дополнительного сжиженного газа (СПГ) при том, что к Китаю в этом году вернется повышенный аппетит к «голубому топливу».

Бироль рассказал Reuters в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности о том, что европейские власти в прошлом году приняли много правильных решений для обеспечения энергетической безопасности, включая, например, строительство новых СПГ-терминалов для приема СПГ взамен трубного газа из России. Однако благоприятная для европейцев обстановка на энергетическом рынке объясняется не столько правильными решениями Еврокомиссии, сколько банальным везением. Больше всего, жителям объединенной Европы повезло с погодой. Осень и зима в Старом свете выдались на удивление теплыми, что позволило сэкономить много газа. До окончания зимы осталась неделя, а европейские подземные газовые хранилища сейчас более чем наполовину, что намного больше, чем в последние годы, наполнены газом.

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Повезло европейцам и с тем, что в далеком Китае в прошлом году впервые за четыре последних десятилетия зафиксировано падение спроса на газ. Причем, падение довольно существенное – ок. 20%.

«Если говорить об этой зиме, то наша ситуация существенно улучшилась,- заявил Фатих Бироль.- Если в оставшиеся дни не произойдет (неприятных) сюрпризов, мы переживем текущую зиму пусть и с несколькими шишками. Но возникает вопрос: Что будет следующей зимой?»

В этом году поставки СПГ по прогнозам увеличатся на 23 млрд м³, напомнил Бироль. Львиную долю его, а именно 80%, вероятно, заберет Китай, экономика которого быстро восстанавливается после отмены коронавирусных ограничений.

По мнению главы МЭА, СПГ-терминалов в Европе сейчас вполне достаточно, но напряженной работы у них наверняка не будет по причине отсутствия роста добычи газа. Газа на рынках в этом году будет немного, потому что на освоение новых месторождений, при помощи которых можно будет существенно увеличить добычу газа лишь через несколько лет. Следовательно, делает вывод Фатих Бироль, подготовиться к следующей зиме будет труднее, чем к этой.

«Сейчас ошибочно расслабляться и не время праздновать победу»,- предупреждает европейцев главный энергетик планеты.

Единственное решение – экономия. Компании и население должны продолжить экономить энергию и снижать потребление газа. При этом нельзя забывать и о «зеленом» переходе от ископаемых видов топлива до возобновляемых источников энергии, который, уверен Фатих Бироль, необходимо ускорить.

Не исключил проблемы с газом следующей зимой и Клаус Мюллер, возглавляющий немецкое сетевое агентство, которое регулирует в числе прочих и газовый рынок с рыноком электроэнергии. В воскресном интервью Deutschlandfunk он заявил о возможной нехватке газа предстоящей зимой, потому что в этом году придется наполнять ПГХ без российского трубного газа.

«Мы можем справиться, но это потребует много усилий»,- заявил Мюллер. Он также подчеркнул, что будет хорошо, если удастся войти в следующую зиму приблизительно с нынешними объемами газа в хранилищах, т.е. ненамного ниже 71,52%.

В связи со сложной ситуацией Фатих Бироль посоветовал европейским правительствам не торопиться закрывать атомные электростанции, потому что сейчас не самое лучшее время для отказа от атомной энергии. В качестве правильного решения он привел пример немецких властей, решивших отложить закрытие трех оставшихся АЭС как минимум до апреля.

