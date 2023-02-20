Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Парасковиевка в ДНР

Министерство обороны Российской Федерации проинформировало о ходе проведения спецоперации.

Согласно ежедневной сводке ведомства, на Купянском и Красно-Лиманском направлениях потери ВСУ составили около 150 военнослужащих; уничтожены, в частности, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

В ДНР российские военные взяли под контроль село Парасковиевка, рассказали в Минобороны. «На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск, полностью освободили населенный пункт Парасковиевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что за сутки на этом направлении ВСУ потеряли более 115 военнослужащих. Также там уничтожены две установки РСЗО «Град», гаубица Д-30, противотанковая пушка «Рапира» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех украинских складов боеприпасов в Запорожской области и ДНР и под Херсоном.