Goldman Sachs: Россия получает за нефть больше, чем многие считают

Аналитики американского банка Goldman Sachs, похоже, нашли еще один способ того, как Россия смягчает действие западных санкций. В аналитической записке для клиентов Goldman говорится, что разница между средней эффективной ценой, которую уплачивают покупатели нефти, и котировальной ценой, т.е. ценой, указываемой в расчетах, с марта прошлого года существенно выросла и достигла в декабре почти 25 долларов за баррель. Авторы записки делают простой вывод: фактически Россия получает за нефть больше, чем можно судить по статистическим данным.
«Мы считаем, что устойчивость производства могла до сих пор частично показывать, что эффективная цена российской нефти, которую за нее платят в ходе проведения сделок, значительно выше котировальной цены»,- цитирует Oil Price разъяснение авторов аналитической записки.
После анализа таможенной статистики аналитики Goldman сделали вывод, что международные агентства сообщают о цене нефти, скажем, на уровне 50 с небольшим долларов за баррель, тогда как фактически покупатели отдают за нее 80 долларов. Банковские аналитики приводят и конкретные цифры: в декабре 2022 года российские нефтяники фактически получали за нефть, если верить данным индийских и китайских таможенников, в среднем 78 долларов за баррель, что всего лишь на 5 долларов ниже цены, по которой торговалась эталонная нефть марки Brent. Это значит, что «знаменитый» дисконт, который так любят приводить в качестве доказательства эффективности действия санкций западные экономисты и политики, на самом деле намного ниже, чем все думают.
Кстати, о том, что в выводах аналитиков Goldman что-то есть, говорят и разные данные по размерам дисконтов, приводимые разными международными агентствами. Причем, разница эта довольно большая. Так, в агентстве Argus считают, что скидка на российскую нефть превышает 30 долларов за баррель, а в агентстве S&P Global Platz утверждают, что она ниже 20 долларов.
В ответ на последние западные санкции, включающие потолки цен, которые должны снизить доходы Москвы от торговли энергоносителями и, в первую очередь, нефтью, Россия объявила о снижении добычи нефти на полмиллиона баррелей в день, начиная с 1 марта. Цена нефти марки Brent после этого заявления временно значительно выросла, но затем снизилась. В пятницу баррель нефти марки Brent торговался приблизительно в районе 82 долларов за баррель. Что же касается основной марки российской нефти – Urals, то она продавалась с существенным дисконтом.
Goldman Sachs на днях понизил прогноз по цене на нефть на текущий и следующий годы, но тем не менее подчеркнул, что ждет к декабрю 2022 года постепенный рост ее стоимости до 100 долларов за баррель.