Goldman Sachs: Россия получает за нефть больше, чем многие считают

Аналитики американского банка Goldman Sachs, похоже, нашли еще один способ того, как Россия смягчает действие западных санкций. В аналитической записке для клиентов Goldman говорится, что разница между средней эффективной ценой, которую уплачивают покупатели нефти, и котировальной ценой, т.е. ценой, указываемой в расчетах, с марта прошлого года существенно выросла и достигла в декабре почти 25 долларов за баррель. Авторы записки делают простой вывод: фактически Россия получает за нефть больше, чем можно судить по статистическим данным.

«Мы считаем, что устойчивость производства могла до сих пор частично показывать, что эффективная цена российской нефти, которую за нее платят в ходе проведения сделок, значительно выше котировальной цены»,- цитирует Oil Price разъяснение авторов аналитической записки.