Обновленную версию легендарного иммерсивного спектакля “Вернувшиеся: Иная реальность” снова показывают в Москве

В первый день зимы семья Алвинг после двухлетнего перерыва вернулась в тот самый Особняк на Дашков пер., 5, где шесть лет назад обрел форму и был представлен публике непривычный для российского зрителя жанр иммерсивного спектакля. В новом сезоне легендарного шоу сыграют такие звезды как Кристина Асмус, Елизавета Шакира и многие другие.

Мигель, создатель шоу: «В 2020 году проект закрылся не потому что он исчерпал себя, не потому что к нам перестали приходить зрители, а из-за пандемии – мы даже не успели проститься с нашими гостями – все произошло в один момент. Само это подразумевало, что шоу должно вернуться, когда появится такая возможность, и сейчас звезды сошлись – Особняк снова распахнул перед нами свои двери. В старом доме возродится переосмысленное шоу – с новыми актерами, обновленными и дополненными декорациями, но на проработанной базе – с учетом опыта, полученного за годы существования проекта. Мы уверены, что «иная реальность» – это именно то, что сейчас нужно многим, а сам формат иммерсивности как нельзя лучше отвечает на этот запрос. Мы хотим, чтобы Особняк стал местом силы, платформы для обнуления для всякого туда вошедшего».

«Вернувшиеся» – это первая иммерсивная постановка Мигеля при поддержке Вячеслава Дусмухаметова по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения», премьера которой состоялась в 2016 году в Москве и произвела настоящий фурор. Позже спектакль был номинирован на театральную премию «Золотая маска». За годы существования проекта в Москве и Петербурге шоу посетили более двухсот тысяч человек.

В обновленной версии спектакля зритель отправится в путешествие по таинственному и зловещему дому. Действие разворачивается одновременно во всех пространствах четырехэтажного особняка. Каждый, кто попадает в это пространство, становится активным наблюдателем с полной свободой перемещения, вольный выбирать собственный путь, создавать уникальную историю и с каждым новым визитом в Дом семьи Алвинг, переосмысливать происходящее через призму постоянно меняющегося личного опыта.

Профессиональные актеры, воссозданные интерьеры конца 19 - начала 20 веков, насыщенные огромным количеством значимых деталей, ароматы, световое и звуковое оформление – все это создает внутри Особняка иную реальность, в атмосфере которой разворачивается действие. Гость имеет возможность полностью погрузиться в происходящее.

В обновленном проекте принимают участие звезды современного российского театра и кино: Кирилл Нагиев (“Холоп”, “Марафон Желаний”) станет прагматичным Пастором Мандерсом, Анвар Халилулаев (“Чернобыль. Зона отчуждения”, “Неуловимые”) перевоплотится в вернувшегося о отчий дом художника Освальда, а Кристина Асмус (“Текст”, “Елки”, “Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее”) сыграет мечтающую о Париже служанку Регину.

Также в постановке задействованы Роман Евдокимов, Елизавета Шакира, Александр Шульгин, Валерия Шкирандо, Алексей Карпенко, Ася Чистякова, Арам Вардеванян и многие другие.

Если смотреть на произведения Ибсена с точки зрения глубинных тем и смыслов, он оказывается поразительно созвучен самым насущным общественным и гуманитарным темам современности, а пьесы норвежского гения вот уже полтора века не сходят с театральных афиш на всех континентах. Ибсен неизменно занимает одно из первых мест по количеству постановок, уверенно разделяя статистический Олимп мирового театра с Шекспиром, Чеховым, Мольером.

Вы еще не были в гостях у семьи Алвинг? Тем интереснее. Ведь «Вернувшиеся: Иная реальность» – это, прежде всего, спектакль о вас, и ключевой смысл проекта заключен в призыве его создателей: «Погружайся. Живи. Чувствуй».