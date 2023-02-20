Пароли взламываются за секунды: в Сбере научили, как защитить свой аккаунт

Любой аккаунт от онлайн-банка, электронной почты и даже социальной сети, хранит важную информацию, которая является желанной целью злоумышленников. Чтобы взломать комбинацию из цифр или букв мошенникам требуются считанные секунды. В Сбере рассказали, каким должен быть пароль, чтобы его невозможно было взломать, и как часто его следует менять.

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«Комбинация из цифр взламывается за две секунды. Если пароль — это слово, то взломать его можно за четыре секунды. Простое сочетание букв и цифр злоумышленник разгадает за 4-12 дней. А если в пароле от 12 несвязанных символов (буквы, цифры и знаки), ваш аккаунт будет невозможно взломать», — сообщается в Telegram-канале Сбера.

Специалисты рекомендуют не использовать один и тот же пароль на разных сайтах. Можно придумать сложный пароль и менять его для разных сайтов, добавляя лишь несколько букв впереди. Например, для сайта Сбера к паролю можно добавить буквы Sb. Также они советуют обновлять пароли раз в полгода и не хранить их в файле на компьютере, в заметках на телефоне и не записывать в блокнот.

По информации сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, самые популярные пароли у россиян в английской раскладке — стандартные и простые qwerty123, qwerty1 и 123456, a11111, 123456789, asdasd123, 12345678, qwerty, 123321, 12345 и 000000. В русской раскладке часто встречаются: «йцукен», «пароль», «любовь», «привет», «наташа», «максим», «марина», «люблю», «андрей» и «кристина».

Специалисты проанализировали 35,5 млрд уникальных пар логинов и паролей, попавших в открытый доступ из-за различных утечек данных, и выяснили, что только 3,5% паролей являются сложными и содержат в разных регистрах буквы, цифры и спецсимволы и лишь 17% паролей имеют длину более 10 знаков.