Перерасчет пенсий: пресечена деятельность ОПГ, ограбившей Пенсионный фонд РФ

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), похитившей более 2 млрд рублей из Пенсионного фонда РФ. В группировку входили бывшие и действующие сотрудники ПФР и «Почты России». По данному делу в Ингушетии, Северной Осетии и Москве задержаны 34 человека, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

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«С 2019 по 2021 годы члены ОПГ в целях хищения организовали незаконное формирование перерасчета пенсий жителям Республики Ингушетия без их ведома. Денежные средства, согласно установленной процедуре, сотрудники Пенсионного фонда перечисляли на банковские счета филиала АО "Почта России" в Республике Ингушетия для обналичивания. Законные пенсии развозились по отделениям почтовой связи для выдачи населению, а незаконно полученные под видом перерасчетов пенсий денежные средства похищались участниками организованной преступной группы. В целях сокрытия своих противоправных действий членами ОПГ фальсифицировалась отчетная документация, согласно которой все полученные из Пенсионного фонда РФ денежные средства выданы населению в полном объеме», — пояснили в ФСБ.

По данным следствия, за три года таким образом из бюджетной системы РФ было похищено более 2 млрд рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Следователи провели уже 54 обыска по местам жительства и работы членов ОПГ на территориях Ингушетии, Северной Осетии и Москвы. Следственные действия проходили одномоментно по 60 адресам, в мероприятиях были задействованы более 1 200 правоохранителей. В результате 34 фигуранта были задержаны и заключены под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по этому делу еще продолжаются, отметили в ФСБ.

