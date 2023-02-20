Поврежденный «Союз МС-22» вернется на Землю в беспилотном режиме в конце марта

Возвращение на Землю поврежденного корабля «Союз МС-22» в беспилотном режиме намечено на конец марта.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК) сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Он отметил, что корабль доставит на Землю 200-250 кг грузов.

В субботу, 18 февраля, совет главных конструкторов предложил госкомиссии провести запуск корабля «Союз МС-23» на замену поврежденному «Союзу МС-22» к МКС в беспилотном режиме 24 февраля, пишет «Интерфакс». Ранее пуск был запланирован на 20 февраля.

Сегодня, 20 февраля, пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что на космодроме Байконур завершена общая сборка ракеты «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-23».

В январе исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что «Союз МС-22» отстыкуется от МКС спустя одну-две недели после прибытия к ней корабля «Союза МС-23». Он уточнил, что «Союз МС-22» приземлится на штатной посадочной площадке в Казахстане.

В середине декабря произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22». Как сообщили в госкорпорации, повреждение трубопровода радиатора произошло в результате удара метеороида. «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на землю в беспилотном режиме; космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Франциско Рубио вернутся на Землю на «Союзе МС-23».