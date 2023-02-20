Red Wings обслужила первые три самолета SSJ100 в собственном авиационном ангаре в Жуковском

Авиакомпания Red Wings выполнила обслуживание первых трех самолета SSJ100 в собственном авиационном ангаре в Жуковском. Технологический суверенитет отечественной авиаотрасли одна из самых обсуждаемых тем в масштабах страны и мира. Многие участники декларируют будущие проекты, Red Wings уже сегодня показывает, как это должно работать на практике. 2 февраля авиакомпания открыла ангар для проведения технического обслуживания самолетов, а уже сейчас проведены работы по форме «A-cheсk» на первых трех самолетах SSJ-100.

«Выполнение своими силами технического обслуживания воздушных судов, начиная с формы «A-cheсk» и выше, позволит максимально оперативно решать работы по техническому обслуживанию, уменьшая время простоя воздушных судов», — отметил генеральный директор Евгений Солодилин.

Оперативность и объем проделанных работ показывает, что стратегия Red Wings по наращиванию собственных компетенций направлена на независимость, интенсивное расширение и укрепление позиций, конкурентоспособность на рынке услуг регулярных пассажирских воздушных перевозок. Авиакомпания успешно прошла аудит, получила одобрение Росавиации и расширила свой сертификат ФАП-285 (федеральные авиационные правила) для выполнения оперативного обслуживания воздушных судов SSJ-100.

Во втором полугодии Red Wings планирует увеличение объемов работ по формам «C-cheсk» самолета и обслуживание отдельных видов компонентов. Технический персонал прошел обязательное обучение, и подготовку для выполнения всех видов работ. Авиакомпания является вторым крупнейшим эксплуатантом SSJ100.

Сегодня основу флота авиаперевозчика составляет 19 самолетов SSJ100. В 2023 году компания планирует активно развивать полетные программы и следовать своей стратегии в качестве эталонного эксплуатанта российской авиационной техники, активно поддерживая имидж отечественного авиастроения.