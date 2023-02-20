РФ и Китай официально возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках

В российском Минэкономики и в МИД РФ сообщили, что Москва и Пекин власти восстановили действие соглашения по безвизовым групповым туристическим поездкам.

Китай разрешил групповые туры в 20 стран, в том числе Россию, еще 6 февраля, однако решение по РФ осложнялось из-за приостановленного на время пандемии соглашения, заключенного в 2000 году между правительствами двух стран.

В Министерстве иностранных дел России напомнили, что в рамках соглашения граждане Китая могут въезжать в РФ как на основании виз, «так и в безвизовом порядке». Российские власти в настоящий момент ждут от Китая списка компаний, которые будут отправлять групповые туры в Россию; Минэкономики передаст его погранслужбе.

По данным АТОР, в прошлом году Россию с туристическим визитом посетили чуть более 200 тыс. иностранных граждан, что почти в полтора раза меньше, чем в 2021-м. До пандемии коронавируса Китай был лидером по числу туристов, посещающих РФ: в 2019 году оно составило 1,5 млн. В 2022 году показатель упал до 842 поездок из-за ограничений по COVID-19. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, для возвращения к допандемийным показателям РФ и Китаю понадобится не меньше года.

Межправительственное соглашение между РФ и КНР от 2000 года позволяет туристам в группах от пяти до 50 человек посещать Россию или Китай и находиться там без визы в течение 15 дней.