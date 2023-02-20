Романтические песни к Международному женскому дню в Крокус сити холл

В этот вечер концертный зал наполнится романтическими композициями, прославляющими женскую красоту, мудрость и нежность. Весеннее солнце и ваши любимые композиции в исполнении ярких звезд отечественной эстрады создадут непередаваемую атмосферу праздника в преддверии 8 марта.

Поздравить дорогих женщин на сцену выйдут: Лев Лещенко, Николай Басков, EMIN, Стас Михайлов, Александр Розенбаум, Дима Билан, Сергей Лазарев, Игорь Николаев, Александр Панайотов, Валерия, Зара, Таисия Повалий, Юлианна Караулова, Сосо Павлиашвили, Хабиб и другие. Ведущие концерта: Николай Басков и Аглая Шиловская.

4 и 5 марта 2023 года на сцене Crocus City Hall Алексей Чумаков, один из самых романтичных исполнителей нашей страны с чарующим тембром и неповторимой энергетикой, представит долгожданную премьеру – концертную программу «Новое и Лучшее».

В преддверии Международного женского дня артист порадует зрителей не только любимыми хитами – «Счастье», «Необыкновенная», «Тут и там», «Девочка, девушка, женщина», но и представит совершенного новые композиции, которые, несомненно, завоюют сердца поклонников Алексея. Гости погрузятся в завораживающий мир зажигательных ритмов и потрясающего действа, где правят неподражаемый вокальный талант и артистизм.

7 марта на сцене Vegas City Hall легендарная группа «НА-НА» готовит яркую встречу со своими поклонниками в честь Международного женского дня!

Созданная в 1989 году знаменитым продюсером и рок-музыкантом Бари Алибасовым, группа «НА-НА» завоевала немало наград, премий и званий, проехав с гастролями почти по всей планете. За более 30-и лет музыкальной карьеры состав музыкантов группы неоднократно менялся, но хиты, полюбившиеся миллионам слушателей неповторимой энергетикой и романтическим настроением, продолжают покорять сердца зрителей. Сегодня в группе три солиста: Владимир Политов, Михаил Игонин и Вячеслав Жеребкин.