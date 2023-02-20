Ростех презентовал в Абу-Даби офшорный вертолет для нефтегазовых компаний

Ростех впервые представил за рубежом новейший вертолет Ми-171А3 холдинга «Вертолеты России». Мировая премьера офшорной машины, разработанной специально для полетов на большие расстояния над морем, в первую очередь для обслуживания буровых платформ, состоялась на крупнейшей международной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Статья по теме: «Ростех» провел испытательный полет офшорного вертолета Ми-171А3 для обслуживания объектов ТЭК

«Новейшее воздушное судно предназначено для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов, а также проведения в открытом море поисково-спасательных операций. Ми-171А3 обладает уникальными транспортными возможностями в офшорном классе. При максимальной взлетной массе 13 тонн эта винтокрылая машина может перевезти до 4 тонн груза или до 24 пассажиров. Дальность полета вертолета с дополнительными топливными баками достигает 1000 км», — уточнили в Ростехе.

Работа над этим вертолетом началась в 2018 году, а уже 30 июня 2022 года опытный образец Ми-171А3 совершил первый полет, начав тем самым цикл сертификационных испытаний. В конце 2022 года уникальный отечественный вертолет получил сертификат типа на грузовую конфигурацию.

«Этот новейший офшорный вертолет, предназначенный для перевозок над морем и обслуживания удаленных от береговой черты шельфовых буровых платформ, должен заинтересовать ОАЭ, ведь наибольшая часть эмиратской нефти добывается именно на морских месторождениях. Ми-171А3 отвечает потребностям компаний нефтегазового сектора, как отечественных, так и зарубежных, и соответствует стандартам Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP)», — отметил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Ми-171А3 снабжен аварийной системой приводнения с надувными баллонетами, благодаря чему в случае экстренной посадки на воду сохраняется его плавучесть, а также двумя надувными плотами вместимостью до 27 человек каждый. На вертолет установлен цифровой автопилот, система предупреждения столкновений в воздухе и новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, которое обеспечивает безопасное пилотирование над морем в отсутствие естественных ориентиров и спутникового сигнала.

