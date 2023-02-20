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Рубль устал бояться

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
20 февраля 2023, 13:41

Курс рубля начал новую неделю с продолжения роста, игнорируя геополитические риски, на которых падает рынок акций. Аналитики видят доллар по 70 рублей.

Коллаж: Тамара Ларина