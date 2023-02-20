Начавшееся в начале февраля самое длительное за последние несколько лет безоткатное снижение курса рубля было вызвано ростом геополитических рисков в канун годовщины начала СВО. Но к концу прошлой недели западные журналисты иссякли в своих фантазиях относительно возможных глобальных катаклизмов, а опасавшиеся рисков российские инвесторы в основной своей массе сформировали частично защищающие от рисков валютные позиции.
Рубль устал бояться
Курс рубля начал новую неделю с продолжения роста, игнорируя геополитические риски, на которых падает рынок акций. Аналитики видят доллар по 70 рублей.
Коллаж: Тамара Ларина
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