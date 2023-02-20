«Технопром» вложится в будущее станкостроения

ООО «Технопром» возведет современный станкостроительный завод в Демском районе города Уфы. Об этом в рамках «Инвестчаса», проводимого правительством Башкортостана, рассказал директор компании Айдар Юсупов.

Сообщается, что на предприятии будут изготавливать дозирующие и хонинговальные станки с программным управлением, а также линии для склейки сэндвич-панелей. На площадке установлена часть технологического оборудования, появились первые опытные образцы станков.

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Сегодня появилась информация, что общий объем инвестиций в проект оценивается в 332,7 млн рублей. Также на территории предприятия планируется организация стартап-студии, на базе которой совместно с Фондом содействия инновациям будут реализовываться инициативы в области станкостроения.

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» Айдар Юсупов рассказал, что новая площадка позволит преодолеть имевшиеся у компании ограничения в части производственных мощностей. Ранее «Технопром» работал в арендованных помещениях, где было невозможно ставить тяжелые станки. Завод в Демском районе, очевидно, позволит увеличить производство техник: некоторые позиции в номенклатуре производимой компанией продукции являются уникальными и не имеют аналогов в РФ.

Что касается стартап-студии, то, по словам Айдара Юсупова, подобный проект позволит простимулировать рост числа смежных компаний. «Стартап-студия — это идея Фонда содействия инновациям. Мы на своих площадях, по мере развития, видим направления, которые были бы интересны нашим клиентам, но которые не попадают в фокус нашего внимания. Однако они имеют потенциал для развития в России, а что-то — и за рубежом. В стартап-студию мы могли бы брать студентов из университетов. И при финансовой поддержке вузов, внешних инвесторов и собственной — выпускать стартапы. Обучающиеся при этом могли бы развивать направление, после открывать компании, а мы бы выступали бы как соучредители», — заявил он.

Способствует развитию собственных производственных площадок и имеющийся в России повышенных спрос на станки. Важный момент — трудностей с комплектующими «Технопром» не испытывает.

«В целом, производство локализовано, но процент зависит от модели станка — от 70% до 80% мы делаем сами. До прошлогодних событий, как вы знаете, был кризис полупроводников, и мы испытывали сложности с европейскими поставщиками комплектующих. Поэтому, например, определенные элементы системы управления уже тогда начали закупать в Китае. И к моменту закрытия европейских рынков мы практически ничего уже не приобретали в Европе. По поводу основных средств производства — мы полностью перестроились на китайское оборудование, делаем на нем. Так что трудностей с новым заводом тоже не возникнет», — заключил он.