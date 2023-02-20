ЦБ спрогнозировал падение ВВП и замедление инфляции в I квартале

Банк России прогнозирует снижение ВВП РФ в I квартале 2023 года на 2,4%. Годовая инфляция за этот период ожидается на уровне 3,6%, говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

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«Годовая инфляция в России к весне 2023 года может опуститься ниже таргета в 4% из-за эффекта базы. Минимальное значение годовой инфляции ожидается в апреле 2023 года. В последующие кварталы по мере выхода из расчета низких месячных значений второй половины 2022 года влияние проинфляционных факторов будет постепенно нарастать, в то время как действие дезинфляционных — сокращаться», — пояснил регулятор.

В целом Центробанк повысил прогноз по ВВП на 2023 год, до (−1,0)–(+1,0)%. Более высокая траектория ВВП связана как с меньшим, чем ожидалось, снижением экспорта, так и с большим вкладом госрасходов в совокупный спрос, отметил регулятор.

В 2024 году, по оценкам ЦБ, российская экономика продолжит восстанавливаться, рост ускорится до 0,5-2,5% и к 2025 году выйдет на уровень 1,5-2,5%.

