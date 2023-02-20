ЦБ ужесточит требования к банкам по выдаче ипотечных кредитов

Банк России повышает с 1 мая надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам из-за «существенного ухудшения стандартов кредитования». Повышение надбавок сбалансирует рост на рынке жилья, купирует риски ценового пузыря и поможет банкам сформировать запасы капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам, сообщили в ЦБ.

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«Динамичный рост ипотеки сопровождается существенным ухудшением стандартов кредитования: основные показатели риска достигли своих рекордных значений с начала наблюдения», — пояснил регулятор.

Доля предоставленных в IV квартале 2022 года ипотечных кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% достигла 44% (36% в III квартале 2022 года). Выросла и доля ипотеки с низким первоначальным взносом (до 20%) — с 48% в III квартале до 53% в IV квартале. На первичном рынке жилья доля кредитов с низким первоначальным взносом достигла 69%, отметили в ЦБ.

Кроме того, в стране активно распространяются совместные программы банков и застройщиков. Они предлагают новостройки по ставке 3,5%, тогда как процент по госпрограмме льготной ипотеки составляет 7%, при этом компенсируется это завышением цен на квартиры на 20–30%. Разницу между завышенной и рыночной ценой квартиры застройщики выплачивают ипотечному банку, подчеркнули в ЦБ. По данным Росстата, на конец 2022 года средний разрыв в ценах со вторичным рынком достиг максимальных 30%, а в Московской области — 55%.

«Чтобы ограничить риски заемщиков и банков, Банк России с 1 мая 2023 года устанавливает надбавки по ипотечным кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве. Эти надбавки учитывают завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки. В дополнение к повышенным резервам по кредитам с экстремально низкими ставками, которые компенсируют процентные риски банков на горизонте жизни ипотечного кредита, макропруденциальные надбавки обеспечат накопление банками буфера капитала для покрытия рисков, связанных с разницей цен на первичном и вторичном рынках жилья», — пояснили в ЦБ.

