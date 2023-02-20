Цены на газ в Европе: это конец

По итогам прошедшей недели цены на газ на торгах в Европе впервые с 26 августа 2021 года опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров, обвалившись более чем на 5%, передает «Прайм». Но в то время, пока политики радуются подешевевшему газу, экономисты бьют тревогу: снижение цен на топливо они связывают прежде всего с ухудшением ситуации в экономике региона — и в первую очередь, в Германии.

Статья по теме: Цифра недели: до $550

Биржевые цены демонстрируют устойчивое снижение с конца 2022 года. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС. Также власти региона радостно сообщают об улучшении ситуации в экономике. Но насколько это соответствует действительности — большой вопрос.

Статья по теме: Кризис? Нет, не вижу!

Как уже писал «Эксперт Online», Евростат отчитался о росте экономик европейских стран в прошлом году. Согласно данным ведомства по итогам четвертого квартала 2022 года ВВП ЕС вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. А вот цифры, поступающие из других источников и без обработки статистиков, говорят, что экономика Европы переживает жесточайший кризис за последние десятилетия. Рекордная засуха, энергетическая блокада, цена которой — около триллиона евро прямых затрат, вооруженные столкновения на восточной границе, двузначные темпы инфляции, ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ, рост стоимости кредитования — все это не могло не сказаться на реальной экономике Европы.

В эпицентре нынешнего кризиса находится крупнейшая экономика региона, создающая каждый второй евро ВВП ЕС, — Германия. Предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis) говорят, что экономика Германии в прошлом году процветала, увеличившись на 1,9%. При этом в декабре экспорт (основной источник доходов) рухнул на 6,3%, промышленное производство — на 3,1% месяц к месяцу.

В стране ушли на простой несколько десятков купных производств, в первую очередь в энергоемких отраслях — металлургии, химии, сельском хозяйстве. Например, производство мяса в прошлом году упало на 8,1%. Внутреннее потребление тоже в кризисе: розничные продажи в декабре упали на 5,4%. Для сформированных рыночных экономик такие отклонения раньше назывались на их языке депрессией, на нашем — катастрофой.

Статья по теме: «Не время праздновать победу»: ситуация с газом для Европы будет тяжелой

Двойной удар по ценам рискует вызвать ответку

Цены на газ в Европе на базисе TTF в предыдущий период подросли до 615 долларов за 1000 кубометров из-за некоторого ослабления курса евро, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Но запуск поставок Freeport LNG ограничил рост цен. В то же время запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 14 февраля упали до 65,2%, реагируя на повышение потребления.

Учитывая, что цены на природный газ в Европе упали ниже верхней границы диапазона переключения с газа на уголь (gas to coal switching — обычно он составляет 30-55 евро/МВТч), а также принимая во внимание некоторое восстановление энергоемкой промышленной деятельности, можно предположить, что промышленный спрос на природный газ летом 2023 года увеличится на 13% по сравнению с летом 2022 года, рассчитала аналитик.

Тем временем в США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в прошедший период подросла до 2,471 долл./mmbtu (88,5 долл. за 1000 кубометров) в связи с запуском экспортных отгрузок Freeport LNG. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 3 февраля были на 10,9% выше уровня прошлого года и на 5,2% выше уровня за последние пять лет. Прогнозы погоды в США указывают на раннюю весну, что может привести к дальнейшему снижению цен. В то же время, оно приведет к балансировке рынка через значительное сокращение добычи газа в США, что в результате поддержит рынок.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM понизилась до 15,605 долл./mmBTU, или до 558 долл. за 1000 кубометров. Рынок продолжает наблюдать за тем, как спрос на СПГ в Азии будет проявляться в этом году. Компания CNOOC ищет неустановленное количество грузов для доставки в период с июня 2023 года по июнь 2024 года. С учетом ожиданий CNOOC в отношении роста импорта природного газа в Китай в этом году, его увеличение может составить 4% г/г.

Приближение весны неминуемо снижает потребление газа на отопление, а высокий уровень накопленных запасов откладывает их пополнение. Можно отметить постепенное возвращение рынка покупателя, что приводит к значительному снижению цен. Дальнейшее их падение, однако, приведет к сокращению предложения, что поддержит рынок в среднесрочной перспективе.

Что касается европейского рынка газа, то расчет показывает сокращение потребления примерно на 22 млрд кубометров в 2022 году, говорит Лукичева. В 2021 году импорт российского трубопроводного газа в Северо-Западную Европу (СЗЕ) составил 58,7 млрд кубометров, в 2022 г. этот поток упал до 20 млрд кубометров. Это предполагало импорт СПГ (с учетом пополнения запасов к сентябрю до 90%) примерно на уровне 48,7 млрд кубометров, но реально было ввезено 32,5 млрд кубометров.

Высокий уровень запасов в хранилищах показывает, что отбор газа из них сократился — запасы в европейских ПХГ на начало 2023 года находятся на максимальном уровне за последние пять лет. Важно отметить, что помимо сокращения спроса из-за теплой зимы, потребление сильно угнетали высокие цены. Именно этот «двойной удар» позволил сбалансировать рынок в 2022 году и дал возможность в настоящее время ценам понизиться. В результате спрос немного вырос, и летом восстановление потерянного промышленного спроса может продолжиться, считает эксперт.

И все же, по данным JPMorgan, летом 2022 года промышленный спрос в СЗЕ был на 19% ниже, чем летом 2021 года, обращает внимание Лукичева. Так что летом 2023 года он будет примерно на 8% ниже, чем летом 2021 года — то есть, предполагается, что после прошлогоднего провала промышленность придет в себя, но только отчасти.

Вероятно, предполагает аналитик, большая часть этого восстановления произойдет в силу обратного перехода с использования нефти и нефтепродуктов на использование газа и за счет восстановления производства удобрений. Что же касается увеличения выплавки металла (особенно алюминия и цинка) стоимость газа остается для нее по-прежнему высокой.

Добрались до станции «дно»

Относительно тёплая погода и окончание зимы продолжают способствовать текущему снижению цен газа в Европе, признает аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. На прошедшей неделе котировки доходили до 530 долл. за 1000 куб.м — очередного минимума с лета 2021 года. Запасы в ПХГ Европы на 15 февраля составили 70,2 млрд куб. м, заполняемость — 64,8%, по оценке Gas Infrastructure Europе. Это в два раза превышает уровень на ту же дату прошлого года и в среднем на 20,3% больше, чем среднее значение за пять предыдущих лет.

Однако не только погода и меры экономии содействовали уменьшению цены в последние месяцы, обращает внимание эксперт. Её предыдущий взлёт в 2022 году до космических рубежей выше 3500 долл. сделал нерентабельными многие предприятия, которые резко сворачивали производство. Значительная доля сокращения спроса на газ, сохранившего столь высокие запасы в ПХГ, достигнута ценой относительного падения выпуска продукции в ряде отраслей, прежде всего в Германии.

Но котировки уже упали настолько, указывает Ковалёв, что становится всё более выгодным наращивание генерации энергии из газа, и дальнейшее движение цен вниз затруднено. Новая неделя открылась некоторым повышением в район 550 долл.

Увеличению спроса будет способствовать и победа Китая над ковидом. О ней 17 февраля официально объявило руководство Поднебесной.

«Китай совершил чудо в истории человечества», — заявило агентство «Синьхуа». Примечательно, что 20 февраля Нацбанк КНР не поднял свою процентную ставку — в отличие от ведущих западных центробанков. Она осталась на уровне 3,65%, что сохраняет стимулы роста экономики и спроса на сырьё.

Для Европы важно и то, что в текущем году заполнение хранилищ будет затруднено — в отличие от 2022 года, когда ещё шли большие объёмы по трубопроводам из России, считает Владимир Ковалёв.

Все эти обстоятельства в совокупности позволяют предположить, что «дно» уменьшения цен если не достигнуто, то очень близко. Вряд ли они опустятся ниже 500 долларов — фьючерсы показывают настроенность рынка на повышение котировок уже с марта-апреля. Если фьючерс на март на хабе TTF стоит 52,4 евро за мегаватт-час, то декабрьский — уже 62,4 евро. Таким образом, рынок готовится к удорожанию газа примерно на 19% до конца года.