Прогноз погоды развернул цены на газ в Европе

Опустившись в прошлую пятницу, 17 февраля, до почти 18 месячного минимума (после 31 августа 2021 года) – 48 с небольшим евро за МВт-час (540 долларов за тысячу кубометров), газ в Европе остановил многомесячное падение. Газа сейчас на континенте много. К теплой до этой недели погоде, позволяющей экономить «голубое топливо», следует добавить возобновившиеся в полном объеме после небольшого перерыва поставки норвежского газа, а также увеличение подачи газа Газпромом через ГРС «Сунжа» и территорию Украины. Тем не менее, во все оптимистичные прогнозы, которых с приближением окончания зимы становится все больше, их авторы на всякий случай вставляют условие отсутствия неприятных сюрпризов от погоды, прекрасно понимая, что календарная и реальная весна – две «большие разницы». Погода может в любой момент преподнести малоприятный сюрприз, что она, очевидно, если судить по прогнозам синоптиков, и намеревается сделать в конце февраля - начале марта. О похолодании во многих регионах Старого Света, включая Лондон и Мадрид, говорится в сегодняшнем прогнозе Maxar Technologies Inc.

На прогноз моментально отреагировал газовый рынок. Базовые газовые фьючерсы TTF сразу подскочили на 3% и к 9 часам утра превысили на бирже в Амстердаме 50 евро (50,5 евро за МВт-час). Bloomberg напоминает, что падение цены на газ составило за неполных два месяца 2023 года почти 35%.