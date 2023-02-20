В «Росатоме» предложили предоставлять субсидии производителям батарей для электромобилей

«Росатом» выступил с инициативой, которая предполагает введение прямых субсидий автопредприятиям для частичной компенсации затрат при покупке российских тяговых батарей, которыми оснащают электромобили.

Об этом в ходе совещания в Минпромторге 16 февраля сообщила глава холдинга ТВЭЛ (входит в топливный дивизион госкорпорации «Росатом») Наталья Никипелова, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Предполагается, что такая мера понизит конечную цену электромобиля, в которой аккумулятор составляет 40%, и стимулирует спрос, пояснили в ТВЭЛ. Решение необходимо на период перехода к локализации ключевых компонентов и производству за счет запуска отечественных заводов, производящих электробатареи; источником субсидии может стать федеральный бюджет, в том числе средства федерального проекта «Электромобиль и водородный автомобиль», уточнили в компании.

Как отмечает издание, возможность субсидирования расходов покупателей российских тяговых батарей и систем накопления энергии обсуждалась 3 февраля на экспертном совете под председательством первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева. Представители компании РЭНЕРА (входит в ТВЭЛ), которая к осени 2025 года планирует построить в Калининграде гигафабрику полного цикла мощностью 4 ГВт•ч в год (это около 50 тыс. электромобилей), тогда заявили, что текущая стоимость российских батарей пока не позволяет конкурировать с китайскими из-за низкого объема производства — соответствующая субсидия могла бы покрыть ценовую разницу для покупателей.

Аналитики указывают на то, что субсидирование стоимости аккумуляторов ускорит электрификацию транспорта, однако параллельно важно стимулировать НИОКР для развития производства материалов.