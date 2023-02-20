Владимир Ефимов: 73 млрд рублей превысила сумма льготных кредитов, выданных промышленникам Сбером при поддержке Москвы

Более 73 млрд рублей составила общая сумма кредитов, выданных Сбербанком предприятиям столицы на льготных условиях, при поддержке Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил 20 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, льготные кредиты оказались наиболее востребованы из антикризисных мер поддержки бизнеса. Так, инвестиционные льготные кредиты выдаются под 3% годовых, а срок господдержки по ним достигает трех лет. «В рамках этой программы Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства сотрудничает со всеми крупнейшими банками. По договорам, заключенным в Сбербанке, столица уже оказала помощь 10 предприятиям по кредитам на сумму более 73 млрд рублей», — сказал Владимир Ефимов. Он уточнил, что в числе получивших льготные займы — производители лекарств, продуктов питания, косметики, электроники и упаковки.

«Из 10 предприятий, получивших поддержку, заявки двух относятся к инвестиционным проектам по нежилому строительству, остальные — к поддержке производственной деятельности», — дополнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Средства льготного кредита можно направить, в частности, на расширение производства, покупку права результатов интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования. Промышленники сначала заключают кредитный договор, а затем подают заявку в городской фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После ее одобрения подписывается соглашение об уплате части процентных платежей. В свою очередь, городской фонд дополнительно докапитализировали из городского бюджета на 20 млрд рублей.

«Сбер активно поддерживает усилия правительства Москвы, направленные на сохранение и развитие промышленного потенциала столицы. И сегодня мы видим значительный спрос на кредиты по льготной ставке со стороны крупных московских предприятий из разных отраслей», — отметил вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

Напомним, набор антикризисных мер поддержки бизнеса мэрия столицы приняла в марте прошлого года. По оценке мэра Москвы Сергея Собянина, предоставление такой финансовой поддержки одобрено уже 78 компаниям по займам на сумму свыше 214 млрд рублей.