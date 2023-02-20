ЕС внес Татьяну Москалькову в санкционные списки за эвакуацию детей из зоны боевых действий

Евросоюз намерен включить в список 10-го пакета санкций против России 59 человек и 28 компаний.

Об этом пишет портал EUobserver.

Сообщается, что в «черный список» попали в том числе уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, зампред правительства Москвы Вячеслав Духин и министр труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова, организовавшие вывоз детей с освобожденной территории в зоне СВО. Уточняется, что в ЕС расценили эвакуацию из зоны боевых действий как «организацию массовых похищений украинских детей».

Среди подпавших под очередные санкции ЕС компаний — Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк. Отмечается, что ряд восточноевропейских стран продолжают настаивать на включении в список «Росатома» и ее руководителя Алексея Ликачева, однако Венгрия, где российская госкорпорация возводит два реактора, выступает против такого шага.

Ранее «Эксперт» писал, что администрация США может ввести санкции против связанных с Россией европейских банков, в том числе против UniCredit и Raiffeisen Bank. Причина — они до сих пор не закрыли свои отделения в РФ.