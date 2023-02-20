Юань и лира: ЦБ расширил список валютных пар для клиентов форекс-дилеров

Банк России утвердил базовый стандарт для форекс-дилеров, расширяющий перечень валютных пар для заключения сделок с клиентами. Список котируемых валют вырос до 61 пункта за счет включения китайского юаня, турецкой лиры, швейцарского франка, индийской рупии и бразильского реала, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Новая редакция документа подготовлена СРО "Ассоциация форекс-дилеров», — пояснил регулятор.

Кроме того, расширен список информационных агентств, чьи котировки и исторические данные могут использоваться для расчета размера денежного обеспечения. Всего в списке 28 компаний, в том числе сайт Московской биржи, сайт СПБ биржи, агентство «Прайм», BCS Prime Brokerage Limited и Bloomberg.

«Таким образом, у форекс-дилеров расширяются возможности для бесперебойного получения информации», — отметили в ЦБ.

