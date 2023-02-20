Зампред Центробанка перейдет на работу в Сбер

Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский принял решение покинуть этот пост 28 февраля, сообщили в пресс-службе ЦБ. Он займет должность старшего вице-президента Сбера и руководителя блока «Управление благосостоянием», уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сбера.

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«Руслан Вестеровский отвечал за важнейшие внутренние реформы в Банке России — от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры. Руслан создал Университет Банка России, где проходят обучение и наши сотрудники, и участники рынка, сделал более эффективной и открытой систему закупок. Я очень признательна Руслану за его работу и желаю успеха на новом месте», — отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По данным пресс-службы Сбера, Вестеровский займет должность старшего вице-президента Сбера, руководителя блока «Управление благосостоянием». На этом посту он сменит Игоря Кобзаря, который продолжит карьеру в кредитной организации в должности вице-президента и гендиректора «Сбербанк страхование жизни».

