Акции дня: новости о дивидендах расшевелили котировки «Сбера»

Акции «Сбербанка» ускорили рост на фоне новостей о возможном возвращении к выплате дивидендов. За сессию на Мосбирже во вторник, 21 февраля обыкновенные акции подорожали на +2,54% до 164,16 рублей за штуку, а привилегированные на +3,12% до 162,63 рублей за штуку.

Во вторник председатель правления банка Герман Греф сообщил, что «Сбер» рассматривает возможность вернуться к выплате дивидендов акционерам по итогам 2022 года. Объем выплат он не уточнил, но подчеркнул, что нераспределенную прибыль за 2021 год использовать не планируется.

Согласно дивполитике банка, дивиденды предусматривают выплаты в размере не менее 50% прибыли. В 2022 году чистая прибыль по РСБУ составила 300 млрд рублей, что более чем в 4 раза ниже, чем годом ранее. Последний раз «Сбер» выплачивал дивиденды по итогам 2020 года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +1,32% до 2212,42 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,81% до 928,98 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:41 мск составила 83,02 долларов за баррель (-1,25%). Российская валюта слабела – 75,04 руб. за доллар.