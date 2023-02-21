Американский военнослужащий захотел обнять Путина после его послания Федеральному собранию

На американского военнослужащего и писателя Ноктиса Дрейвена послание Владимира Путина Федеральному собранию произвело сильное впечатление.

По его словам, выслушав речь российского президента ему захотелось его обнять. При это в своём микроблоге в Twitter Дрейвен напомнил, что некоторое время назад говорил, что хотел бы пожать Путину руку.

«Я хочу отказаться от этого заявления. Теперь я желаю обнять его как брата», - написал ветеран ВС США.

Своё решение он объяснил тем, что по-настоящему оценить российского лидера можно только живя в Штатах, где СМИ и государственные деятели постоянно лгут.

«Народ России даже не может понять, какое счастье иметь Путина в качестве лидера. Я люблю свою страну, но при следующей жизни выбрал бы Россию», – резюмировал Дрейвен.

Как ранее писал «Эксперт», во время послания Федеральному собранию Путин указал на необходимость защищать детей от негативного влияния Запада.

«Мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения», — заявил глава государства.

По его словам, на Западе «издевательства над детьми и педофилия являются нормой жизни», а священники одобряют однополые браки.

Напомним, Путин 21 февраля озвучивал в Гостином дворе послание к Федеральному собранию. Послание, которое стало первым с начала спецоперации, продолжалось 1 час 45 минут.