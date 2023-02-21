Дальневосточный производитель детской мебели в 2024 году откроет фабрику под Владимиром

ООО «Легко Мебель» (бренд «Династия Kids») планирует наладить производство детской мебели во Владимирской области, в строительство новой фабрики будет вложено 100 млн руб.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«"Легко Мебель" имеет производство в Хабаровске и планирует выйти на рынок европейской части России. Новое производство появится в 2024 году в Головинском сельском поселении Судогодского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект позволит создать 40 рабочих мест.

«Выгодное географическое положение Владимирской области и близость федеральной трассы М-7 "Волга" стали решающими при выборе инвестиционной площадки», — отмечается в пресс-релизе.

ООО «Легко Мебель» выпускает мебельную продукцию для детей и подростков: кровати, модульные детские комнаты, полки, шкафы, стеллажи, а также компьютерные и письменные столы. Компания зарегистрирована в Хабаровске в 2015 году, ее выручка в 2021 году составила 145,2 млн руб., чистая прибыль — 61,8 млн руб.