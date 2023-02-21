Диалектика послания

«Я бы выделил два важных сигнала, содержащихся в послании. Первый: против России идет война на выживание. Второй: отказ от чрезвычайных мер, мер по мобилизации общества и кардинальному изменению системы власти. На первый взгляд, эти два сигнала противоречат друг другу», — сказал «Эксперту» президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. — «Но это явно осознанное противоречие. Президент специально дал понять, что угрозу своему существованию Россия будет отражать в режиме нормальной жизни, без серьезной внутренней трансформации».

Спокойный тон послания отметил и директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, прокомментировавший как содержательные моменты, так и сам характер выступления президента.

«Я воспринимаю речь Путина, как успокаивающую и даже психотерапевтическую для россиян, но тревожную для Запада», — сказал политолог «Эксперту». — «В своем выступлении президент не стал уделять слишком много внимания СВО, не сказал ни слова про продолжение частичной мобилизации, чем, безусловно, успокоил россиян и, пожалуй, напугал Запад. Президент дал понять россиянам, что ничего страшного в будущем нас не ждет, Россия справилась с кознями коллективного Запада и движется вперёд».

По мнению Орлова, не менее важно и то, как выступал Путин. Ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием. Спокойствие и уверенность в завтрашнем дне и продемонстрировал всему миру президент. Фактически, речь была наполнена информацией о проделанной работе, обоснованием причин принятия тех или иных решений и значительным количеством конструктивных предложений по развитию социально-экономической сферы страны.

Самым социальным с 2007 года назвал Послание Путина председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«Две трети послания были посвящены развитию страны, экономики, транспорта и социальной сферы», — обратил внимание политик и политолог. — «Президент сказал, что будет повышен МРОТ, а, следовательно, и все остальные зарплаты».

По мнению Константина Костина, общество очень долго ждало высказывания президента по поводу образования, и наконец-то оно прозвучало. Болонскую систему критиковала и научная общественность, и родители, и студенты. И наконец-то Путин объявил о поэтапном возвращении к классической системе образования. «Это один из самых важных моментов в послании», — считает эксперт.

Костин также обратил внимание на то, что президент поручил создать фонд поддержки ветеранов СВО. «Мы помним про афганский синдром, и чтобы такого не повторялось, необходимо помогать ветеранам адаптироваться к мирной жизни. Названы достаточно жесткие сроки для развертывания фонда во всех регионах России. Это очень важно», — заявил он «Эксперту».

«Все это вкупе делает послание 2023 года одним из самых социальных в истории, может быть, — самым социальным после послания, на котором Путин объявил о старте национальных проектов в 2007 году», — Костин.

На один очень важный внешнеполитический сигнал, непосредственно обращенный на Запад, но значимый, по его оценке, и для Востока обратил внимание гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Приостановка участия России в СНВ — очень важный сигнал для США, что вести себя так, как они вели себя раньше, больше невозможно. “Красных линий больше нет”, мы переходим к прямому столкновению. Но это же — сигнал и на Восток, что пора определиться: сегодня пришли за Россией, завтра придут за вами. Я думаю, что наши китайские, индийские и иранские партнеры сегодня Путина услышали», — сказал политолог «Эксперту».

Активно обсуждают послание парламентарии. Вот что сказал «Эксперту» член комитета ГД по обороне Дмитрий Кузнецов.

«Я бы определил тональность речи Президента как вдохновляющую. В своем послании он уделил значительное внимание не только специальной военной операции, но и семьям, родным и близким военнослужащих. Их семьями было крайне важно услышать о мерах поддержки. И эти слова о создании специального фонда для помощи семьям участников СВО сегодня прозвучали. Я со своей стороны продолжу курировать этот вопрос и не дам органам власти расслабиться», — пообещал депутат.