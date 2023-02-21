ДСНВ и СВО в Послании президента

Сделав в Послании парламенту заметный акцент на развитие отечественной экономики и социальной сферы, российский Владимир Путин в своей речи в Гостином дворе озвучил ряд заявлений, имеющих прямое отношение к безопасности страны и ее граждан. В частности, это касалось приостановки участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ-3), и продолжения специальной военной операции. Слова президента оценили военные специалисты.

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«Приостановка участия России в Договоре СНВ-3 означает, что Путин требует, чтобы шел суммарный зачет ядерного потенциала Соединённых Штатов Америки, Великобритании и Франции», — пояснил «Эксперту» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Соответственно, у России есть возможность в условиях указанной приостановки нарастить свой потенциал до суммарного уровня этих трех стран НАТО», — подчеркнул военный эксперт.

Также в Послании Владимир Путин заявил: «В этой ситуации Министерство обороны России и “Росатом” должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведём. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен».

Говоря об этом поручении, Игорь Коротченко отметил, что если в ответ на американские испытания будет принято соответствующее решение, то произойдет, образно говоря, «возвращение на Новую Землю» (где до 1990 года Советским союзом проводились подземные ядерные испытания — «Эксперт»).

Военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин прокомментировал слова президента о специальной военной операции.

По мнению эксперта, Россия должна быть готова к долгой военной компании, конечным итогом которой должно стать полное освобождение Украины от нацистского режима и диктата США.

«Там было сказано, что если США будут поставлять на Украину ракеты большой дальности, то чем больше будет дальность, тем дальше мы будем отодвигать эти боевые системы от границ России», — констатировал эксперт. — «Задача, которую год назад поставил наш президент — обеспечить безопасность Донецкой и Луганской народных республик, а сейчас к ним добавились Запорожская и Херсонская области. Безопасность их пока не обеспечена, также как не обеспечена безопасность Курской, Воронежской, Белгородской областей. Они стреляют по нашим территориям, по нашим людям. Президент сказал, что надо отодвинуть эти боевые системы на расстояние, с которого они не добивали бы до нас», — подчеркнул он.

Развивая свою мысль, эксперт сделал предположение, что в перспективе границы спецоперации могут отодвинуться до западных границ Украины. «Если ВСУ обладают ракетами с дальностью 300 км, то значит требуется отодвинуть их на 300 км. А 300 км от границ России — это Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Одесская области. Они начнут стрелять по этим территориям — их надо отодвинуть еще на 300 км. И так далее. Если размышлять о заявлении президента, то можно сделать вывод о том, что СВО может идти вплоть до польской границы», — сказал Виктор Литовкин.

По мнению военного обозревателя, озвученное президентом заявление о намерении предоставлять действующим участникам спецоперации законный отпуск раз в полгода может свидетельствовать о том, что Россия намерена идти до конца в достижении целей СВО. «Это говорит о том, что в течении полгода мы специальную военную операцию не заканчиваем, может быть не заканчиваем и в течении года. Нужно настраиваться на долгую военную компанию», — заключил Литовкин.