Bundesbank: экономику Германии не ждет ничего хорошего в 2023 году

Несмотря на ослабление энергетического кризиса общая ситуация для экономик, особенно ориентированных, как экономика Германии, на экспорт, улучшилась незначительно. Глобальный спрос на экспортные товары восстанавливается очень медленно; инфляция, хотя и начала в последние месяцы снижаться, продолжает оказывать значительное негативное давление на все сферы экономики; а инерция в строительном секторе существенно замедлилась. Все перечисленные выше факторы не из отчетов Всемирного банка или МВФ, а из отчета Bundesbank (ВВ), главного банка ФРГ, и относятся к экономике Германии, которая начала год, как говорится, ни шатко ни валко.

Однако даже такое медленное и неустойчивое развитие первой экономики Европы немного лучше того, что прогнозировали экономисты и аналитики ВВ еще совсем недавно, в декабре прошлого года, когда они предсказали в 2023 году снижение ВВП на 0,5%. Кстати, в последнем квартале 2022 года ВВП уже снизился на 0,2%. Так что дальнейшее снижение в январе-марте текущего года будет означать для нее техническую рецессию. Однако, начиная со второго квартала, говорится в февральском прогнозе ВВ, дела начнут постепенно улучшаться. Здесь следует иметь в виду, что улучшение будет небольшим, что значительных улучшений не предвидится и что по итогам года экономика Германии все же останется пусть и в небольшом, но все же минусе.