Экспансия Европы на рынке сжиженного газа привела к катастрофическим последствиям

До рамадана, который в этом году отмечается с 22 марта по 21 апреля, осталось менее месяца. В этот месяц в исламских странах всегда самая высокая покупательная активность. В магазинах с 8 до 10 часов вечера не протолкаться. В Пакистане, например, на священные 30 дней приходится более 40% всей розничной торговли. Однако в этом году власти могут обязать владельцев магазинов закрываться в половину 9 вечера, то есть в самый разгар торговли. Причина – необходимость экономить электроэнергию, которая в этой южно-азиатской стране с населением свыше 230 млн человек, в очень большом дефиците. Ее необходимо экономить всегда, а в этом году особенно. Однако раннее закрытие магазинов приведет экономику к огромным убыткам и обойдется ей в 3-4 миллиона рабочих мест, которые будут потеряны, если правительство заставит закрывать магазины в «детское время».

Особенно остро в Пакистане, который сейчас страдает от высокой инфляции и девальвации пакистанской рупии, ощущается дефицит газа, который очень активно используется в энергогенерации. Такая же ситуация в многонаселенном Бангладеш, еще одной стране Южной Азии, население которой составляет 170 млн человек. В обеих этих странах еще не забыли регулярные веерные многочасовые отключения электроэнергии во второй половине прошлого года и, конечно, не хотят повторения блэкаутов. Между тем, сами пакистанцы и бангладешцы справедливо боятся, пишет Reuters, что в этом году ситуация с энергией будет еще хуже, чем в 2022 году.