Экспансия Европы на рынке сжиженного газа привела к катастрофическим последствиям

До рамадана, который в этом году отмечается с 22 марта по 21 апреля, осталось менее месяца. В этот месяц в исламских странах всегда самая высокая покупательная активность. В магазинах с 8 до 10 часов вечера не протолкаться. В Пакистане, например, на священные 30 дней приходится более 40% всей розничной торговли. Однако в этом году власти могут обязать владельцев магазинов закрываться в половину 9 вечера, то есть в самый разгар торговли. Причина – необходимость экономить электроэнергию, которая в этой южно-азиатской стране с населением свыше 230 млн человек, в очень большом дефиците. Ее необходимо экономить всегда, а в этом году особенно. Однако раннее закрытие магазинов приведет экономику к огромным убыткам и обойдется ей в 3-4 миллиона рабочих мест, которые будут потеряны, если правительство заставит закрывать магазины в «детское время».
Особенно остро в Пакистане, который сейчас страдает от высокой инфляции и девальвации пакистанской рупии, ощущается дефицит газа, который очень активно используется в энергогенерации. Такая же ситуация в многонаселенном Бангладеш, еще одной стране Южной Азии, население которой составляет 170 млн человек. В обеих этих странах еще не забыли регулярные веерные многочасовые отключения электроэнергии во второй половине прошлого года и, конечно, не хотят повторения блэкаутов. Между тем, сами пакистанцы и бангладешцы справедливо боятся, пишет Reuters, что в этом году ситуация с энергией будет еще хуже, чем в 2022 году.
Энергетический кризис в этом году обострился из-за резкого снижения импорта сжиженного газа (СПГ). Исламабаду и Дакке не по карману цены на спотовом газовом рынке, взлетевшие до небес в прошлом году после начала конфликта на Украине.
Так, в Пакистане, по данным Kpler, импорт СПГ в 2022 году снизился на 17% до самого низкого уровня за пять лет. Не удивительно, что выработка электроэнергии газовыми электростанциями за первые 11 месяцев прошлого года сократилась на 4,4% несмотря на то, что суммарное производство энергии за этот же время выросло на 1,8% до 125 ГВт-час.
Проблема Южной Азии заключается в том, что электростанции, работающие на нефтепродуктах, сильно устарели. Они намного менее эффективны, а произведенная на них электроэнергия стоит значительно дороже, чем энергия, выработанная на газовых электростанциях. Так, если бы в прошлом году в стране было достаточно СПГ, то себестоимость электроэнергии была бы на 1,25% дешевле. Причем, после 1 июля, начала нового финансового года, стоимость электроэнергии из-за дефицита СПГ наверняка еще больше выросла. Достаточно сказать, что сейчас работают лишь 2 из 4 электростанций, работающих на сжиженном газе.
В Бангладеш, где на газе вырабатывается более двух третей электроэнергии, импорт СПГ в 2022 году упал по сравнению с предыдущим годом на 14%. В результате снижения производства электроэнергии ее в прошлом году отключали на несколько часов 85 дней. Дефицит энергии причинил экономике Бангладеш большие убытки. Особенно пострадала наиболее развитая отрасль – текстильная промышленность.
И в Исламабаде, и в Дакке понимают, что цены на СПГ в этом году едва ли снизятся из-за возврата на рынок китайских компаний. В Rystad Energy прогнозируют цены на сжиженный газ в Азии на уровне 32 долларов за миллион британских термических единиц (МБТЕ) (1120 долларов за тысячу кубометров), что значительно выше приемлемых для страны 20 долларов за МБТЕ.
Дакка, конечно, хочет покупать газ как можно дешевле и стремится обеспечить энергетическую безопасность за счет долгосрочных контрактов. Сейчас, к примеру, правительство ведет переговоры с Папуа - Новой Гвинеей и Брунеем о многолетних поставках газа. Все будет зависеть от цен, которые запросят производители.
Конечно, власти пытаются наращивать производство электроэнергии из других видов топлива, но инвесторы и бизнес настроены пессимистично. Они боятся резкого падения ВВП, ухудшения обстановки на рынке труда и снижения собираемости налогов.