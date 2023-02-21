Греф заявил, что Сбер может выплатить дивиденды по итогам 2022 года

Сбер может вернуться к выплате дивидендов по итогам прошлого года.

Об этом в кулуарах перед посланием президента РФ Федеральному собранию заявил председатель правления банка Герман Греф, передает «Интерфакс».

Топ-менеджер уточнил, что задействовать в выплатах нераспределенную прибыль 2021 года не планируется.

Акции Сбера усилили рост на заявлениях Германа Грефа, отмечает РБК. Котировки банка к 12:41 мск выросли на 2,57%, до 164,33 руб., отмечает агентство.

Как сообщал в начале февраля замглавы Минфина РФ Владимир Колычев, ожидается, что Сбер выплатит дивиденды за 2022 год не меньше заложенных в его политике 50% прибыли.

Чистая прибыль Сбера по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2022 году составила 300 млрд руб., снизившись более чем в четыре раза по сравнению с рекордом 2021 года (1,237 трлн руб.). Дивиденды за 2021 год банк не выплачивал, следуя рекомендациям ЦБ. По итогам 2020 года Сбер направил на дивиденды 55,9% чистой прибыли по МСФО, или 422,4 млрд руб. (18,7 рубля на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию).

Основным акционером Сбера с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является российское правительство. Банк находится под блокирующими санкциями США.