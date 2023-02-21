Кабмин разрешил гражданам 19 стран получать визы в РФ на срок до полугода по брони в отелях

Правительство РФ решило предоставить возможность гражданам 19 государств получать туристические визы в Россию на срок до шести месяцев на основе бронирования места в гостинице.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, гражданам которых выдается обыкновенная туристическая виза на срок до 6 месяцев, на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения, сведения о которых содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей», — указывается в документе.

Уточняется, что оформлять туристические визы по брони в отелях с 5 марта смогут граждане Бахрейна, Брунея, Индии, Индонезии, Ирана, Камбоджи, Китая, КНДР, Кувейта, Лаоса, Малайзии, Мексики, Мьянмы, Омана, Саудовской Аравии, а также Сербии, Таиланда, Турции и Филиппин.

Накануне, 20 февраля, в российском Минэкономики и в МИД РФ сообщили, что Москва и Пекин восстановили действие соглашения по безвизовым групповым туристическим поездкам. В начале февраля Китай разрешил групповые туры в 20 стран, в том числе Россию, однако решение по РФ осложнялось из-за приостановленного на время пандемии межправительственного соглашения, заключенного в 2000 году.