Кабмин РФ подготовил поправки, смягчающие ответственность за налоговые преступления

Комиссия российского Кабмина по законопроектной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс России, касающиеся смягчения уголовной ответственности за преступления, которые связаны с уклонением от уплаты налогов.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве, данный документ обязывает следователя отказать в возбуждении уголовного дела или прекратить уже возбужденное дело, если бизнесмен полностью оплатил всего налоговые недоимки и пени.

Также предлагается сократить сроки давности привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов 10 до 6 лет. Источники издания утверждают, что законопроект будет одобрен уже 22 февраля, когда состоится очередное заседание Кабмина, после этого он будет внесен в Госдуму.

В пояснительной записке к законопроекту подчёркивается, что он разработан во исполнение изданного в апреле 2022 года поручения президента РФ Владимира Путина «в целях снижения негативных последствий для российской экономики в современных условиях».

Кроме того, «Коммерсант» отмечает, что разработка этого документа затянулась из-за разногласий между с одной стороны Минюстом РФ, который выступал главным исполнителем, и с другой стороны – Минфином и Следственным комитетом России. Последние два ведомства выражали опасения, что из-за сокращения сроков давности по налоговым преступлениям будет невозможно привлечь неплательщика к уголовной ответственности, если сумма причиненного ущерба является значительной.

Как ранее писал «Эксперт», Федеральная налоговая служба России продолжает держать курс на снижение числа налоговых проверок. Однако это не помешало службе резко увеличить объем доначислений: за 2022 год этот показатель увеличился почти вдвое по сравнению с 2021-м.

Суммарно за 9 месяцев 2022 года ФНС РФ обязала компании, индивидуальных предпринимателей и физические лица дополнительно выплатить в бюджет 597,8 млрд руб. (из них 396,3 млрд составили недоплаченные налоги, а 201,5 млрд пришлось на штрафные санкции и пени).