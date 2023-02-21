Китай представил концепцию инициативы глобальной безопасности

Пекин опубликовал концепцию инициативы глобальной безопасности, в которой перечислено шесть принципов внешней политики страны.
В документе в том числе представлены 20 приоритетов сотрудничества.
Инициатива направлена на устранение международных противоречий и предупреждение вооруженных конфликтов, а также на улучшение управления в сфере глобальной безопасности.
Согласно концепции, принципами безопасности являются приверженность видению общей и устойчивой безопасности, уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран; соблюдению целей и принципов Устава ООН, серьезному отношению к законным интересам безопасности всех стран, приверженность мирному разрешению разногласий между странами через диалог и консультации, а также обеспечению безопасности в традиционных и нетрадиционных сферах.
В числе 20 приоритетов сотрудничества — активное участие в формулировании «новой повестки дня» для мира, выполнение резолюций ООН и содействие политическому урегулированию международных проблем.
На минувшей неделе глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И заявил о наличии у Пекина мирного плана для завершения конфликта на Украине, отмечает «Коммерсантъ». Документ будет обнародован к годовщине начала российской спецоперации.