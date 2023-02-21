Европа столкнется с новой газовой угрозой

Европа в целом без проблем пережила зиму благодаря не только теплой погоде и полным подземным газовым хранилищам, но благодаря… помощи Китая. Во второй экономике планеты большую часть прошлого года действовали жесткие антиковидные ограничения с локдаунами, которые почувствовала на себе не только китайская, но и глобальная экономика. Спрос на сжиженный газ (СПГ) в Поднебесной в прошлом году снизился почти на 20%. Благодаря слабому аппетиту китайских компаний СПГ на глобальном рынке в 2022 году газа было намного больше, чем будет в этом году, когда экономика КНР восстановится и начнет работать на полную мощность, поглощая громадные объемы энергоносителей, включая газ.

Наученный чужим прошлогодним опытом Пекин сейчас энергично пытается укрепить энергетическую безопасность страны за счет долгосрочных контрактов. Китайские компании сейчас подписывают один за другим рекордные по продолжительности контракты на поставки огромных объемов сжиженного газа. На их долю приходится, по данным BloombergNEF, приблизительно 15% всех долгосрочных контрактов, действие которых начинается после 2027 года.