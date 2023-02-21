Европа столкнется с новой газовой угрозой

Европа в целом без проблем пережила зиму благодаря не только теплой погоде и полным подземным газовым хранилищам, но благодаря… помощи Китая. Во второй экономике планеты большую часть прошлого года действовали жесткие антиковидные ограничения с локдаунами, которые почувствовала на себе не только китайская, но и глобальная экономика. Спрос на сжиженный газ (СПГ) в Поднебесной в прошлом году снизился почти на 20%. Благодаря слабому аппетиту китайских компаний СПГ на глобальном рынке в 2022 году газа было намного больше, чем будет в этом году, когда экономика КНР восстановится и начнет работать на полную мощность, поглощая громадные объемы энергоносителей, включая газ.
Наученный чужим прошлогодним опытом Пекин сейчас энергично пытается укрепить энергетическую безопасность страны за счет долгосрочных контрактов. Китайские компании сейчас подписывают один за другим рекордные по продолжительности контракты на поставки огромных объемов сжиженного газа. На их долю приходится, по данным BloombergNEF, приблизительно 15% всех долгосрочных контрактов, действие которых начинается после 2027 года.
Конечно, это очень много для одной страны, даже такой, как Китай. Даже если китайские энергетические компании будут перепродавать часть этого газа европейским коллегам, готовым платить большие деньги, как это было в прошлом году, большую часть купленного газа они оставят для своих нужд. Эта тенденция, кстати, наблюдается и по многим другим видам сырья, начиная от меди и заканчивая редкоземельными металлами.
Согласно январскому исследованию ENN Energy, в 2022 году китайские компании перепродали, главным образом, европейцам не менее 5,5 млн тонн сжиженного газа. О том, много это или мало, можно судить хотя бы по тому, что проданный китайцами СПГ составляет 6% объема всего спотового газового рынка в прошлом году.
Благодаря снижению спроса на СПГ в Китае в 2022 году ситуация на глобальном газовом рынке оказалась относительно, конечно, неплохой. Китай фактически помог Европе укрепить ее энергетическую безопасность. Если бы в Китае в прошлом году не было бы вспышки коронавирусной пандемии и китайская экономика работала бы на полные обороты, ситуация на газовых рынках была бы намного хуже.
Поднебесная сильно оторвалась от других стран по количеству подписанных долгосрочных контрактов не только с американскими нефтегазовыми компаниями. В конце прошлого года Sinopec подписал с QatarEnergy близкий к рекордному как по объемам, так и по продолжительности действия контракт. Китайские компании ведут энергичные переговоры о поставках СПГ не только с США и Катаром, но и с Оманом, Малайзией и Брунеем.