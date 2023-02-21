Золото не успело за ростом акций «Полюса»

Крупнейшая в России по объему добычи золотодобывающая компания «Полюс» сократила результаты производства золота с 2 717 тыс. унций в 2021 году до 2 541 тыс. унций в 2022 году — в том числе из-за снижения среднего содержания золота в переработке на ряде месторождений.

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