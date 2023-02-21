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Золото не успело за ростом акций «Полюса»

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
21 февраля 2023, 13:47

«Полюс» сократил данные по производству золота в 2022 года на 6,5%, но обещает наращивать его в ближайшие годы. Акциям компании сегодня мешает расти снижение мировых цен на золото.

Коллаж: Тамара Ларина