Крупнейшая в России по объему добычи золотодобывающая компания «Полюс» сократила результаты производства золота с 2 717 тыс. унций в 2021 году до 2 541 тыс. унций в 2022 году — в том числе из-за снижения среднего содержания золота в переработке на ряде месторождений.
Золото не успело за ростом акций «Полюса»
«Полюс» сократил данные по производству золота в 2022 года на 6,5%, но обещает наращивать его в ближайшие годы. Акциям компании сегодня мешает расти снижение мировых цен на золото.
Коллаж: Тамара Ларина
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