Минфин делает шаг к созданию системы российских бенчмарков

Министерство финансов подготовило законопроект по созданию новой инфраструктуры организованной торговли товарами. Как сообщает «Прайм» со ссылкой на текст документа, изменения предполагают передачу сделок купли-продажи товаров, в том числе для субъектов малого и среднего бизнеса, электронным торговым площадкам (маркетплейсам товарного рынка), лицензированным Банком России.

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Предполагается, что такие площадки смогут предоставлять более гибкие и удобные сервисы для заключения различных сделок по торговле товарами, следует из пояснительной записки к законопроекту.

«Законопроектом предусмотрено расширение видов товаров для их введения в биржевую торговлю даже в том случае, если их производители не занимают доминирующего положения на рынке и не попадают под действие антимонопольного законодательства, что обеспечит формирование национальных индикаторов для широкой номенклатуры товаров", — говорится в записке.

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«Помимо этого, законопроект направлен на создание новой инфраструктуры торговли товарами посредством предоставления экономических и правовых условий для формирования в РФ электронных торговых площадок (маркетплейсов товарного рынка) для проведения организованных торгов товарами (сырьем и готовой продукцией) на базе лицензии торговой системы, выдаваемой (по аналогии с лицензией биржи) Банком России», — указывается там же.

Развитие таких площадок поспособствует формированию качественных данных, используемых для определения товарных индикаторов, отмечается в пояснительной записке. По сути, речь идет о долгожданном появлении отечественных бенчмарков — эталонных рыночных индикаторов, определяемых по результатам торгов внутри страны.

Сегодня в РФ уже существует сложившаяся биржевая инфраструктура, ориентированная в основном на предоставление стандартизированных сервисов для участников крупнооптового рынка, напоминают авторы законопроекта.

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«Вместе с тем, в связи с растущим спросом на развитие сервисов по организованным торгам товарами в декабре 2021 года Банком России принято решение о выдаче первой лицензии торговой системы, которая по своей сути является упрощенным вариантом лицензии биржи. Такие площадки могут являться проводниками более гибких и удобных сервисов для заключения сделок купли-продажи товаров, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства», — сказано в пояснительной записке.

Минимальный размер собственных средств для торговой системы, оказывающей услуги по проведению торгов только на товарном рынке, снижается с 50 до 5 млн рублей. При этом в целях недопущения регуляторного арбитража с биржами предусмотрено ограничение масштабов деятельности (годового объема торгов), отнесенное к компетенции Банка России.

Систематическое превышение числового значения предельного годового объема торгов должно сопровождаться обязательством по докапитализации (увеличению размера собственных средств до 50 млн рублей) или получению лицензии биржи (с размером собственных средств в размере 100 млн рублей) в установленном ЦБ порядке.

Одновременно для торговых систем с минимальным размером собственных средств в 5 млн предлагается установить квалификационные требования, которые будут учитывать характер и масштаб совершаемых операций, уровень и сочетание принимаемых рисков.

Проектом федерального закона устанавливаются в отношении товарных торговых систем пониженные требования, открывающие возможности для создания площадок регионального уровня, перетока фрагментированной внебиржевой торговли в прозрачный регулируемый рынок, указывается в записке.

Без доверия индикаторов не будет

«Инициативы, конечно, полезные, и такие инструменты со временем смогут пользоваться спросом у реальных покупателей и продавцов, особенно в условиях непрозрачного ценообразования, например, в Urals, — комментирует законопроект эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Однако, напоминает он, исторически и логически наша инфраструктура была нацелена на копирование западных и международных бенчмарков, а предполагаемые ограничения по арбитражу, может, и снизят волатильность и спекуляции, но могут отпугнуть активных игроков, которые и создают порой необходимую биржевую ликвидность. Но в целом, результат покажет время, заключает Михаил Зельцер.

Выдвигая такую инициативу, регуляторы пытаются исполнить поручение правительства РФ по формированию системы национальных индикаторов на товары, считает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. В результате они намерены создать для себя лицензированную инфраструктуру, цены на товары с которой можно будет принимать к учету.

С одной стороны, считает эксперт, это правильно: чем больше мест для торговли, тем больше шансов на успех. С другой стороны, это кардинально противоречит мировой практике, поскольку центром формирования цен на сырьевые товары обычно является крупная биржевая торговля и коммерческие банки, которые оказывают коммерческие и инвестиционные услуги.

Банк России в свое время упоминал, что основная причина отсутствия российских ценовых индикаторов — нежелание компаний торговать через биржу. Попытки отраслевых регуляторов загнать участников рынка на биржу (в частности — в торговле зерном) имеют ограниченный успех, считает Лукичева. Торговля товарными фьючерсами на биржах до сих пор не поддерживается широко российскими брокерами, которые, собственно, и дают доступ на биржу физическим и юридическим лицам, особенно к фьючерсам с поставкой.

Кроме того, добавляет аналитик, до сих пор российские регуляторы и ведомства опираются при расчетах налогов и сборов на ценовую информацию мировых бирж. Последняя законодательная инициатива с переходом расчета налогов в нефтяной отрасли на стоимость сорта Brent с учетом дисконта обнажила проблему отсутствия доверия между бизнесом и ведомствами. Идея использования российской биржевой инфраструктуры была отброшена. Однако до тех пор, пока регуляторам не будут необходимы прозрачные российские индикаторы, бизнес не будет участвовать в их создании и использовании.