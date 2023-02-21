Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции, продолжающуюся на Украине.

Согласно информации, которую озвучил на брифинге 21 февраля официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, за последние сутки на Донецком направлении при поддержке штурмовой авиации, ударов тяжёлых огнеметных систем и огня артиллерии продолжаются наступательные действия подразделений «Южной» ВС РФ.

Потери противника на этом направлении составили более 170 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 4 автомобиля, 2 гаубицы Д-30, самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град». В районе Краматорска уничтожены 2 пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и склад боеприпасов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической огнемётчики и артиллерия группировки «Восток» ВС РФ нанесены комплексные удары по подразделениям ВСУ в районе Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы (ДНР). За сутки ВС РФ уничтожили здесь до 70-ти украинских военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20.

На Купянском направлении в результате активных действий подразделений «Западной» группировки ВС РФ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Табаевка, Синьковка (Харьковская область) и Новосёловское (ЛНР). Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, 2 боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Красно-Лиманском направлении группировка «Центр» ВС РФ нанесла комплексное огневое поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). Здесь уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 гаубицы М101 производства США, самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», 2 самоходные гаубицы «Гвоздика», а в районе населённого пункта Томина Балка (Херсонская область) – радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Кроме того, в районе города Херсон уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128 районах. Российские средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Лиман Второй, Таволжанка, Граково (Харьковская область), Площанка, Кременная (ЛНР), Пантелеймоновка, Кирилловка (ДНР) и Переможное (Запорожская область). Сбиты 2 снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 2 тактические ракеты «Точка-У» в районах населённых пунктов Большетроицкое и Караичное (Белгородская область).

Всего с начала СВО уничтожили 386 самолётов, 210 вертолётов, 3 203 БПЛА, 405 ЗРК, 7 960 танков и других боевых бронированных машин, 1 037 боевых машин РСЗО, 4 171 орудие полевой артиллерии и миномётов, а также 8 472 единиц специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», 20 февраля Конашенков сообщил, что на Купянском и Красно-Лиманском направлениях потери ВСУ составили около 150 военнослужащих; уничтожены, в частности, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.