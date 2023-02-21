«На создание команды мечты ушла вся моя профессиональная жизнь»

- В прошлом году ваша юридическая фирма отметила пятилетие. Как вы оцениваете пройденный путь, был ли он успешен?

- Если говорить об оценках экспертного сообщества, то главным результатом стало попадание всех наших основных практик в топ российского рейтинга Право-300 (разрешение споров, уголовное право, банкротства). Мы заняли достойные места в новых для нас категориях (антимонопольное право, интеллектуальное право, недвижимость и строительство), а также пятое место по выручке среди всех юридических фирм, участвовавших в рейтинге.

Это безусловно позволяет оценивать наш пятилетний путь как восхождение к позиции одной из ведущих юридических фирм России.

Что касается моего личного восприятия, то я бы отметил, что если пять лет назад наши прямые конкуренты посматривали на нас скептически, то сейчас они относятся к нам с уважительной серьезностью, встречая в суде. Наше участие в деле зачастую приводит к заключению мирового соглашения между сторонами спора. К примеру, прошлый год стал характерен для нас частой работой по медиации, которая начиналась сразу после нашего подключения к делу. Консультанты наших оппонентов правильно оценивали качество экспертизы нашей команды, в результате чего давали клиенту логичные рекомендации о дальнейшем ходе спора.

Так что итогом этих пяти лет можно назвать то, что мы сумели продемонстрировать рынку высокий уровень судебного представительства и клиентского сервиса. Нас стали оценивать по достоинству не только как фирму с уголовной специализацией, но и как сильную судебную команду.

- Вы говорите, что завершение споров мировым соглашением – это один из показателей вашей эффективности. Но разве с коммерческой точки зрения это выгодно для вас?

- Сложные споры с высокими исковыми требованиями оборачиваются большими потерями для проигравшей стороны, поэтому клиент часто принимает решение довериться внешним консультантам. Такие споры – по большому счету не столько столкновение конфликтующих сторон, сколько противостояние экспертизы привлеченных к делу консультантов.

Для руководителя юридического департамента лучший суд в большинстве случаев — это несостоявшийся суд. Помочь клиенту быстро завершить спор намного ценнее, чем вести многолетний процесс, который может завершиться «пирровой победой». Поэтому я никогда не буду зарабатывать на том, что не выгодно для моего доверителя. Для меня в первую очередь важны нормальные деловые и человеческие отношения. Только тогда, на мой взгляд, можно заработать. Если будут доверительные отношения с клиентом, я знаю, что он меня порекомендует и, если у него самого возникнет сложная ситуация, он вновь обратится ко мне. Не всё упирается в деньги.

- То есть вы работаете на долгосрочную перспективу?

- Исключительно. В 2017 году, когда мы приняли решение о выходе из международной юридической фирмы, я стоял перед выбором: сохранить позицию старшего партнера в международной фирме и гарантированный доход, при этом отказавшись от значительного числа клиентов из-за усиливающегося санкционного давления, или же не обмануть доверие клиентов, ведь со многими из них меня связывали уже многолетние партнерские отношения.

Наше видение перспективы развития российского рынка оказалось верным и я ни разу не пожалел о принятом пять лет назад решении. События 2022 года, когда российский рынок покинули все ильфы – в очередной раз убедили меня в правильности выбранного вектора.

- Если мы заговорили о судах, то скажите, каких дел стало больше в вашей практике за прошедший год?

- Судебному юристу в нашей стране постоянно приходится адаптироваться. Мы оперативно перестраиваем свою работу с учётом происходящих изменений. Простой пример – история с мобилизацией. Ну кто за последние полвека из обычных, не военных юристов сталкивался с мобилизацией и консультировал по мобилизационному законодательству?

Было огромное количество запросов от клиентов и их сотрудников, связанных с мобилизацией, но вместе с тем сразу было понятно, что это временная история. В связи с беспрецедентными санкциями также активно стали развиваться направления корпоративного права, санкционного комплаенса, M&A, которыми мы раньше занимались ограниченно.

Сейчас у нас в работе сделки купли-продажи долей в уставных капиталах российских обществ: именно в такой форме чаще всего иностранцы продают свой бизнес. Проекты в сфере автомобильной промышленности и IT. Кроме того, мы консультировали иностранцев относительно продажи активов по-отдельности (недвижимость, оборудование и т.д.).

- Давайте поговорим о молодых специалистах.Как вы оцениваете тех, кто сейчас получает высшее юридическое образование и выходит на рынок труда? Насколько они готовы к реальной работе?

- Считаю, что абсолютно не готовы, потому что наше образование не носит прикладного характера. Через пять лет учёбы они могут рассказать про предмет и метод гражданского права, но не в состоянии написать ходатайство об ознакомлении с делом или элементарное исковое заявление. Они не умеют применять свои знания на практике. Да, у них есть академическая база, но она нуждается в существенной надстройке. Мы, конечно, берём практикантов, но только лучших из лучших, потому что в нашей компании они не перекладывают бумажки, но изначально занимаются непосредственно юридической работой.

- Как долго вы формировали команду «Рустам Курмаев и партнёры»? Что для вас самое важное в общении с коллегами?

- Команду я формировал, как мне кажется, всю жизнь. Костяк команды складывался в 2010-2011 годах. Люди, которые в 2017 году приняли решение отделиться от международной юридической фирмы вместе со мной, знают меня больше 10 лет. И даже с теми коллегами, которые по каким-то причинам ушли из нашей фирмы, у меня остались и тёплые личные, и хорошие рабочие отношения. Субординация субординацией, но в работе я всегда выстраиваю отношения партнёрства не только с клиентами, но и с коллегами. Мы собрались для того, чтобы вместе зарабатывать деньги, и именно отношения партнёрства создают совершенно другой уровень мотивации у персонала.

Соревнования Ladoga Trophy 2022

- Какие ваши личные достижения за последний год вы можете назвать, которые для вас особенно значимы?

- Я в этом году впервые победил на внедорожных соревнованиях на Ладоге в серьезной спортивной категории. Для меня, пожалуй, это значимое событие. Я из года в год участвовал в этих заездах, но до вершины так и не добирался. Трофей победителя теперь занимает почетное место в нашей переговорной, наряду с наградами юридических рейтингов.