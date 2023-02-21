Палладий падает без спроса

Во вторник, 20 февраля, цены на палладий упали до самого низкого уровня с августа 2019 года на фоне опасений переизбытка предложения и слабых прогнозов спроса. Запасы металла на торговых складах продолжают расти, несмотря на перебои с поставками со стороны крупного производителя в Южной Африке из-за отключения электроэнергии.

Поставки из России, страны № 1 по добыче палладия, остались на нормальном уровне, несмотря на западные санкции. В то же время рост цен на металл в 2022 году заставил автопроизводителей заменить его более дешевой платиной. В прошлом году Anglo-American Platinum заявила, что до 1 млн унций палладия могут быть заменены платиной в течение следующих пяти лет.

Данные также показали, что в 2022 году замещение платиной, по оценкам, достигло 340 тыс. унций, а в 2023 году ожидается рост замещения до более чем 500 тыс. унций, что более чем вдвое превышает показатель 2021 года. При этом в ЕС одобрили закон, который запрещает продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей, выделяющих углерод, с 2035 года, чтобы ускорить переход граждан на электромобили.

Есть причины и более общего свойства. Как подсчитали аналитики портала Invezz, стоимость палладия упала более чем на 56% с максимума, достигнутого 7 марта 2022 года, и это логично: цены на палладий, как правило, снижаются в периоды рецессии из-за его промышленного использования. Как и платина, палладий используется в производстве каталитических нейтрализаторов. А с ростом процентных ставок крупнейших мировых ЦБ продажи автомобилей могут замедлиться в ближайшей перспективе — фактически, большинство автопроизводителей, включая Ford и General Motors, сообщили о снижении объемов производства автомобилей в 2022 году, и эта тенденция может сохраниться, поскольку новые автомобили становятся недоступными.

Кроме того, стоимость палладия падает потому, что инвесторы делают ставку на ликвидацию дисбаланса спроса и предложения в 2023 году (исторически предложение палладия всегда отставало от спроса).

Автопром не оправдывает надежд

После того как в Чикаго стоимость фьючерсов на палладий к апрелю 2021 года достигла почти 3000 долл./унц., растущий тренд сменился падающим, который продолжается до сих пор, отмечает аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. В феврале 2023 года цена палладия достигла 1486 долл./унц., потеряв половину от максимальных значений.

Основной негативный фактор, влияющий на рынок в последние годы, — сокращение спроса на палладий в автопроме, доля которого в мировом потреблении металла составляет около 90%, подтверждает аналитик. Стагнация в автомобильной отрасли началась во время пандемии и продолжилась из-за дефицита полупроводников. Растущая доля производства электромобилей еще больше снижает потребление палладия.

При этом, полагает Лукичева, предложение останется относительно устойчивым, хотя и с большой долей неопределенности в отношении России. Дел в том, что рост рециклирования палладия в ближайшие годы продолжится — это обусловлено увеличением использования металла в последние 10-15 лет, что повышает коэффициент извлечения для повторного использования. В результате профицит металла на рынке будет расти и к 2025 году может достичь 1 млн унций, хотя в текущем году ожидается дефицит в размере 300 тыс. унций. Ухудшение фундаментальных показателей спроса и предложения оказывает понижательное давление на цены в среднесрочной и долгосрочной перспективе и негативно влияет на текущие настроения инвесторов, заключает эксперт.

В отсутствие радужных перспектив

Во вторник, 21 февраля, цены на палладий на утренних торгах демонстрируют негативную динамику, теряя 1,2%. Как отмечает аналитик TeleTrade Алексей Федоров, уже достигнута отметка 1490 долл. за тройскую унцию, что на фоне некоторого ухудшения настроений на финансовых площадках сегодня утром выглядит вполне естественно.

Вчерашние торги оказались нейтральными: американские инвесторы отдыхали, в США был выходной — Президентский день, что и сдерживало давление на рисковые активы, отмечает аналитик. После резкого снижения палладий даже подрос в пределах 1%. Однако уже сегодня утром рынки стали готовиться к предстоящим на этой неделе событиям.

В основном, инвесторов интересует информация о февральском повороте инфляционно-монетарного курса в США, поясняет Федоров. Серия макроэкономических отчетов, опубликованных в феврале, дала понять, что американская экономика не охлаждается так, как этого ждал рынок. Поэтому игнорировавшиеся ранее предупреждения представителей ФРС о том, что регулятору предстоит еще многое сделать для возвращения инфляции к таргету в 2,0%, теперь закладывается в модели оценки рисковых активов, что дает понимание завышенности текущих котировок.

Инвесторы пока не готовы полностью отказаться от идеи роста рынков, однако мы видим, что они все ближе подходят к этому моменту. Ставки на долговом рынке в США снова растут, особенно это заметно по краткосрочным бумагам: доходность по годовым гособлигациям США в феврале превысила 5-процентную отметку.

Одновременно с этим почти на 2% с начала месяца растет индекс доллара (DXY), что, по словам эксперта, также указывает на дрейф инвесторов в сторону защитных активов. И лишь фондовые индексы США упорствуют, оставаясь вблизи январских максимумов — 4063 пункта по фьючерсу на индекс широкого рынка S&P 500 — сдерживая тем самым давление на всю группу рисковых активов.

Цены на палладий благодаря этому упорству американских фондовых бенчмарков достаточно мягко прошли путь 10-процентного снижения в феврале, аккуратно остановившись в границах ключевого уровня поддержки 1400-1500 долл. Это небольшое снижение, полагает Федоров, учитывая высокую биржевую волатильность палладиевых котировок. Однако сам факт пребывания цен на столь важном уровне в условиях активной переоценки монетарных действий ФРС не может не вызывать беспокойства.

Протокол последнего заседания ФРС, который без слов Джерома Пауэлла о дезинфляции будет выглядеть достаточно жестко, вряд ли сможет стать триггером для пробоя в середине недели ключевого уровня поддержки палладия. То же самое можно сказать и о предстоящей пятничной публикации наиболее предпочтительного для ФРС индикатора инфляции. Ценовой индекс расходов на личное потребление в США (PCE) за январь, скорее всего, так и останется на уровне 5% г/г, об этом говорит и консенсус-прогноз Уолл-стрит, и слабое замедление других инфляционных показателей в прошлом месяце.

То есть, считает Алексей Федоров, в худшем случае жесткие протоколы ФРС и сохранение PCE на декабрьском уровне могут спровоцировать снижение палладиевых котировок к нижней границе уровня поддержки 1400-1500 долл. Но для полноценного пробоя потребуется триггер посерьезнее, чем уже ожидаемый на этой неделе инфляционно-монетарный негатив.

«Что конкретно могло бы выступить роковым фактором, сказать очень сложно — кандидатов на эту роль хватает. Но так или иначе, он должен будет сначала снять защиту для всей группы рисковых активов со стороны американского фондового рынка. Это значит, что сигналом о возможном пробое поддержки станет существенное падение фондовых бенчмарков в США», — заключает аналитик.