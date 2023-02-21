Патрушев заявил о важности стратегического партнёрства России и Китая

Курс на развитие стратегического партнёрства между РФ и КНР является безусловным приоритетом внешней политики России.

Об этом на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передаёт РИА Новости.

«Курс на развитие стратегического партнёрства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России», – подчеркнул он.

Кроме того, Патрушев отметил, что Москва и Пекин выступают за построение более справедливого миропорядка, приветствуют рост числа государств, выбирающих путь суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции.

При этом он выразил сожаление в том, что дальнейшая трансформация системы международных отношений в сторону многополярной модели мироустройства наталкивается на растущее противодействие со стороны коллективного Запада, стремящегося любой ценой удержать свое глобальное доминирование.

В частности, как напомнил Патрушев, страны Запады в одностороннем порядке денонсировали целый ряд важнейших международных договоров, в том числе в сфере контроля над вооружениями.

«Продвигаются выгодные исключительно узкой группе стран проекты по созданию новых военных блоков в различных регионах мира. Универсальные нормы международного права США и их союзники пытаются подменить так называемым порядком, основанным на правилах», – сказал секретарь Совбеза.

