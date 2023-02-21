Год назад для ликвидации неонацисткого режима было принято решение о проведении СВО, заявил в начале оглашения президентскго послания 2023 года Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия шаг за шагом, аккуратно и последовательно будет продолжать ее проведение. Донбасс, отметил президент, находился под угрозой и сражался с 2014 года.

Переговоры Киева с Западом о поставках систем ПВО, боевых самолетов и другой техники велись еще до начала СВО - Путин. Запад играл «краплеными картами» и упивается своим вероломством, называя "Минск-2" спектаклем и блефом.

Не мы начали воййну, а Запад, наша же цель состоит в том, чтобы аойну закончить, сказал президент.

Указав на аналогии между военной политикой киевского режима и германским фашизмом, Путин отметил, что Западу все равно, чьими руками воевать, главное для него - война с Россией.