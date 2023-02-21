Путин: каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку

Каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку, заявил президент.

Он поручил расширить налоговые льготы на покупку компаниями российского высокотехнологического оборудования.

Необходимо активно двигаться к декриминализации предпринимательской деятельности.

Бизнес в ключевых отраслях должен действовать в российской юрисдикции, для чего правительству вместе с .деловыми организациями нужно разработать меры стимулирования деофшоризации.

Ранее в Послании Владимир Путин дал характеристику развитию экономики.

Запад развернул против РФ не только военный, но и экономический фронт, но нигде ничего не добился и не добьется, заявил он.

Санкции спровоцировали рост цен и другие проблемы на самом Западе, но там пытаются во всем обвинить русских. Антироссийские санкции лишь средство, а цель - заставить народ РФ страдать.

По итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1%. Это ниже, чем прогнозировалось ранее. В феврале и марте нам предрекали обвал экономики. Доля российского рубля удвоилась и составила 1/3. Будем и дальше уходить от западных валют. Оборона страны важна, но мы будем развивать экономику, наращивать объемы производства. До 30 июня 2023 года мы доведем общий объем экспорта зерна до 55-60 млн тонн. Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики, есть все возможности для прорыва по многим направлениям.

"У нас есть все, чтобы и безопасность обеспечить и чтобы обеспечить уверенное развитие страны", - заявил президент.