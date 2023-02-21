Путин предложил вернуться к традиционной для России системе высшего образования

В высшем образовании назрели перемены, заявил президент в ходе оглашения Послания. Нужен синтез новых и прежних, советских форм обучения.

Владимир Путин предложил вернуться к традиционный для нашей страны базовой системе подготовки специалистов с высшим образованием. Срок обучения при этом может составлять от 4-х до 6 лет. Далее можно продолжить образование в магистратуре, или ординатуре, а также в аспирантуре.

Те, кто учится сейчас, продолжит учиться по действующим форматам. Все дипломы продолжат полноценно действовать.

Эти перемены потребуют многочисленных поправок в законы, отметил президент.

