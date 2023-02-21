Путин: издевательства над детьми и педофилия являются нормой жизни для Запада

Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость защищать детей от негативного влияния Запада.

«Мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения», — заявил глава государства в ходе выступления перед Федеральным собранием.

По словам Путина, на Западе «издевательства над детьми и педофилия являются нормой жизни», а священники одобряют однополые браки.

«Никто в их частную жизнь не вторгается, но посмотрите священное писание и другие книги, там сказано, что семья — это союз мужчины и женщины», — подчеркнул российский лидер.